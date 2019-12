Comoditat i seguretat

Alpina aposta per la gamma de productes de mobilitat urbana i presenta la seva col·lecció de cascos per als esportistes que vulguin circular per la ciutat. Han combinat seguretat, disseny i alta tecnologia per crear aquests models excepcionals per a nens i adults: Alpina Park JR i Grunerlokka.

Alpina Park JR és una opció per als més petits, ja que fusiona estil, protecció i seguretat, sense deixar de banda una estètica d'allò més divertida amb les imatges de Minnie i Star Wars. D'altra banda, el model Grunerlokka marca tendència en la categoria de nuclis urbans per a adults. Un dels seus punts més forts és la comoditat, ja que té un pes molt lleuger.