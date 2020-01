La companyia Pegasus Development va anunciar que dissenyarà una col·lecció de moda amb el seu nou ambaixador, l'extennista Boris Becker, i la marca Fashion Concept. Becker (a la foto) és un dels tennistes més reconeguts del món, va ser sis vegades guanyador del gran eslam com a jugador i sis vegades com a entrenador, a més d'haver-se llaurat una carrera com a presentador de televisió a Eurosport.