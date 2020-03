Serrells i més serrells

Malgrat la histèria amb el coronavirus, la Setmana de la Moda de Milà (MFW) va tirar endavant amb tot el seu estil, la major part. La desfilada d'Armani va ser cancel·lada i va haver de ser televisada des d'un teatre buit sense audiència. I encara que el coronavirus ha estat el tema principal de conversa, no ha pogut eclipsar la notícia que Raf Simons ha pres el lideratge com a director cocreatiu de Prada. Sempre he sentit adoració per Simons, així que estic desitjosa de veure la seva col·lecció de dona primavera-estiu 2021, que serà la primera col·laboració conjunta amb Miuccia Prada. Mentrestant, la desfilada de Prada a Milà ha jugat amb el poder d'una sastreria masculina i amb tocs femenins, com els serrells que han adornat abrics, faldilles de tavelles en tires, vestits i peces de punt.

De fet, els serrells han estat una de les tendències clau a Milà aquesta temporada, com hem pogut veure en els abrics de Shearling, els vestits de punt i els pantalons de Bottega Veneta. La primera desfilada de la marca des que Daniel Lee va guanyar el premi el mes de desembre als Fashion Awards no ha decebut, amb botes cowboy de taló cubà i amb texans, vestits i pantalons de sastre plens de diamanté.

Els serrells també han lluït al meravellós vestit de còctel amb cadenes daurades de Salvatore Ferragamo, mentre que els serrells delicats de seda de la col·lecció de Jil Sanders gairebé no han interromput la seva puresa i senzillesa. I mantenint l'estètica boho chic d'Etro, els serrells han estat pertot arreu en ponxos retallats i teixits tipus mantes de gautxo, abrics manta de quadres i llisos, i peces texanes brodades. Però també hi ha hagut mostres del que va més enllà del límit i de la teatralitat, com la col·lecció de disseny de Moschino Let them Eat Cake (Deixa'ls menjar pastís) amb looks inspirats en Maria Antonieta, com el vestit de nit en forma de pastís de pisos, armadures de toile de Jouy estampats i vellut jacquard saturat.

Francesco Risso de Marni també ha optat per la teatralitat amb una col·lecció espectacular inspirada en Alícia al país de les meravelles, on les peces patchwork formen un collage a partir de les restes d'altres peces, com el vestit càrdigan que semblava creat de diverses peces diferents de punt, cadascuna unida per una costura molt rudimentària.



Futurista i esportiva

El Projecte Moncler Genius també ha estat impressionant, amb 12 dissenyadors desfilant en col·laboració, incloent-hi J.W. Anderson, Richard Quinn, Simone Rocha i Craig Green. M'ha encantat especialment la col·lecció futurista i esportiva de vestits i abrics puffer de Richard Quinn inspirada en els patrons dels anys 60.

Digne de veure és Arthur Arbesser, sempre un dels meus favorits, que ha celebrat l'arquitectura de Milà en una col·lecció més madura i femenina. Ermanno Scervino també ha reduït la seva col·lecció i l'ha fet més moderada i elegant, però ha mantingut els seus delicats vestits slip que tant m'agraden.