Són les mascaretes el nou complement de moda?

Pot semblar frivolitat o no, però la veritat és que les mascaretes facials s'estan convertint en un complement de moda tant per adults com per nens... Intentar protegir-se i protegir als altres és una cosa vital. Però a partir d'aquí veurem diferents models, que no són per a ús sanitari i professional, que aniran de les creacions més diverses i materials diferents, com de complement de bijuteria i joieria per fer més atractiu la nostra sortida al carrer amb mascareta. I si no que li diguin a Aldo Comes, parella de l'actriu Macarena Gómez que ha dissenyat unes cadenes per aquest 'nou complement' facial. Mask and Charms, by Aldo Comes per a la signatura de joies Yomime.

Des del 4 de maig, l'ús de màscares en el transport públic és obligatori a Espanya. La nova normalitat està molt a la vora i són moltes les coses a les quals necessitarem acostumar i adaptar-nos: "Aconseguir incorporar les màscares com un accessori més de moda és clau per començar a acceptar la nova normalitat a la qual ens enfrontem", explica el dissenyador de moda Juan Carlos Pajares.

La veritat, és que no tot valdrà i que cal ser excessivament escrupolós a l'hora de triar-les o posar-se una farmaceútica a l'interior de la que llueixis en l'exterior, a més, de desinfectar-la sota les recomanacions sanitàries per tal d'evitar contagis.

En aquesta mena de màscares, com les del Pallers, ve la descripció del producte, i dins del paquet en les seves instruccions, indiquen que no són vàlides per a ús mèdic ni professional. Es tracta que són màscares que compleixen una funció pel dia a dia i que es poden mantenir seguint el seu bon ús. "Suggerim, que, si no es tenen filtres professionals, es poden realitzar filtres casolans, a més de poder posar-t'ho damunt de la teva màscara reglamentària", expliquen des de la signatura.

En el seu cas, a més ha llançat els seus primers sis models d'una col·lecció càpsula de màscares bàsiques amb els teixits i motius de la seva col·lecció ESTIU 2020. De la venda de cadascuna d'elles, està donant dos euros a una de les plataformes de micromecenatge oficial per a recursos sanitaris: #yoayudodesdecasa. Aquesta iniciativa arribava alhora que el dissenyador tanca una donació de màscares a diferents centres de Guadalajara, la seva regió natal, i Madrid.

A més, va posar a la venda màscares solidàries, amb una elaboració més treballada i un disseny més estètic, que es van esgotar en menys de 24 hores, i de les quals tots els beneficis han anat destinats a la recaptació de recursos sanitaris.

Aquesta nova col·lecció unisex està a més disponible per a públic adult i infantil i s'ampliarà setmanalment amb models nous i diferents. Totes compten amb una butxaca interior per a filtre intercanviable i, alguna d'elles, amb un farciment de teixit de cotó que augmenta la seva efectivitat. 100% Made in Spain.

Amb gran creativitat, els dissenyadors han pensat que no sols estiguin dirigides per coordinar-les amb els looks de les seves col·leccions, sinó per cada moment i estil de vida; des de teixits de sastrería per a l'oficina, passant per estampats i neoprens."En moltes ocasions, la moda és clau per definir qui som i la imatge que volem transmetre de nosaltres mateixos. Per això és important que ens sentim còmodes amb els accessoris que portem, tenint ara la necessitat afegida de saber que són segurs per a la nostra salut. Des de JCPAJARES, ens agradaria animar a tota la indústria al fet que se sumi a aquesta iniciativa per a normalitzar les màscares com més aviat millor i assegurar que tots estem còmodes amb elles", ha comentat.

Aquests dies hem pogut veure a Agatha Ruiz de la Prada lluint la seves, i segons l'estil veurem moltes altres, tipus esportiu com les de la signatura G-Star que presenta una màscara protectora que no sols compleix amb els estàndards oficials de seguretat per a protegir-nos i protegir als altres contra el COVID-19, sinó que també ajuda a adaptar-se a una forma de vida, treball i socialització.

La signatura de denim segueix compromesa amb la innovació i la dedicació als seus consumidors als quals presta el millor equipament possible.

Ara, a quin preu? Perquè tot dependrà, com sol ser habitual, de la signatura, perquè n'hi ha ja exclusives de grans signatures, tot i que no apareixen en les seves webs espanyoles o més assequibles. Per exemple les màscares RAW PROTECTION es vendran en paquets de 5 unitats per 49,95€ online i a les botigues G-Star RAW a partir del 20 de maig.