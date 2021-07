Pensàvem que no anava a arribar mai, però per fi podem deslliurar-nos de les mascaretes en exteriors quan es pugui respectar la distància de seguretat. Així que, arriba el moment de posar el focus en la nostra boca! Per això t'expliquem com cuidar els teus llavis i et recordem aquells trucs de maquillatge que gairebé havies oblidat.

La pell dels llavis és extremadament fina, només té 5 capes de cèl·lules en comparació les 16 de la cara. Si a aquesta fragilitat li afegeixes que durant un any i mig la nostra boca (i nas) ha estat tapada amb mascareta, el resultat pot ser d'uns llavis deshidratats, irritats i, fins i tot, esquerdats. En els mesos d'estiu, per les altes temperatures i major radiació solar, la cura i protecció dels llavis té major rellevància. Per això, i per aconseguir uns llavis sans i bonics, la Dra. Paloma Borregón especialista en dermatologia i medicina estètica, recomana:

- Hidratar-los amb freqüència.

- Protegir-los del sol.

- Exfoliar-los una vegada a la setmana.

- Evitar mossegar-los, xuclar-los, etc.

- Abans de maquillar-los hidratar-los

- No fumar

- Seguir una dieta sana.

- Beure suficient aigua.