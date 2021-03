La neu fa acte de presència a les comarques de la Catalunya Central

La neu està fent acte de presència aquest divendres en els punts elevats de les comarques de la Catalunya Central. Un dels llocs on no només s'ha pogut veure sinó que també ha pres tímidament des d'ahir, dijous a la nit, ha estat al Moianès, i als carrers de la seva mateixa comarca. Ho ha fet amb neu força granulada, però que ha pres al terra. A les nou del matí, aquesta precipitació ha fet impossible l'accés a les coves del Toll del municipi. Ara a la tarda, la cota de neu s'ha establert entre els 700 i 800 metres i neva, per exemple, a la Llacuna (Anoia).



Durant la matinada ha caigut precipitacions en forma de neu a diversos punts del país com araD'altra banda, l' eix del Llobregat C-25 ), entre Folgueroles (Osona) i Girona, i la C-28, al Port de la Bonaigua, s'han vist afectades per la neu i el gel en l'inici del temporal previst per aquest divendres a Catalunya, segons ha informat Protecció Civil. El Servei Català de trànsit (SCT) ha especificat que a la C-25, s'ha hagut de restringit el pas als vehicles de tercera categoria entre el municipi osonenc i la capital gironina.Pel que fa a la C-28, cal circular amb cadenes en el tram de Baqueira Beret fins a Casa Sastrada, a Alt Àneu (Pallars Sobirà).Ja a la tarda, els ruixats que han començat al nord-est s'han anat desplaçant en direcció sud. La cota s'ha situat entre els 700 i 800 metres, tot i que també hi ha registres de neu en punts inferiors. A la Llacuna (780 m), els ruixats, han deixat neu granulada. A(Vallès Occiental), a 190 metres, ha caigut un xàfec amb neu rodona. A Collserola s'ha observat calamarsa i també neu rodona i més, cap al sud, a(Conca de Barberà) la cota ronda els 500 metres.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu un perill moderat de xàfecs de neu granulada a punts del prelitoral i de la serralada transversal. Al vessant nord del Pirineu pot nevar a totes les cotes.Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Neucat i recomana prudència en els primers desplaçaments del dia per la possibilitat de trobar neu i gel a la carretera.Segons adverteix el Servei Català de Meteorologia, el risc de precipitació es manté, sobretot a partir de migdia. En els moments de precipitació la cota de neu podria descendir als 500 metres.El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) del Govern ha activat els mitjans necessaris -164 màquines llevaneu i una capacitat d'emmagatzematge de 21.130 tones- per a fer front a les nevades previstes a Catalunya aquest divendres.