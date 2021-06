Dotze artistes pintaran, aquest cap de setmana, obres d'art urbà a les parets de Monistrol de Calders. La iniciativa, batejada com a MursMurs i impulsada per l'Ajuntament, té com a objectiu donar a conèixer aquesta disciplina. Els artistes escollits tenen una llarga trajectòria artística i, a excepció d'un, provenen tots de Catalunya. Plasmaran als emplaçaments escollits pel consistori diferents estils i tècniques, que van des del realisme a l'abstracció, el "tag", les plantilles o el collage. A banda de les intervencions als murs la proposta comptarà amb espectacles, xerrades, tallers i una Jam sessió de grafiti.

Tot i que el projecte arrencarà divendres amb els preparatius, el gran gruix de les activitats es farà dissabte amb les intervencions als emplaçaments. Entre els artistes que hi participaran hi ha Akore, Amone, Anna Taratiel, Col·lectiu Riudebitlles, Fullet, Valiente Creations, Mario López, Marta Roman, Werens, Xavielpetit, i l'alemany Zolar.

Espectacles i tallers

Durant el cap de setmana es faran activitats paral·leles adreçades a totes les edats. Del cartell destaca els concerts del grup Miratjazz de Nova Orleans, The Doy Tolls i Dora María; la sessió de DJ Face; l'actuació de màgia i malabars de 6Q; i un taller pràctic de grafiti a càrrec de l'artista i professora Marta Roman.

A més a més l'obra dels 12 artistes que intervindran als carrers de Monistrol de Calders es podrà veure en una mostra col·lectiva a l'Espai d'Art Cal Ros.