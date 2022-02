La Generalitat té en marxa un projecte per eixamplar i condicionar un tram de la carretera B-431 entre Artés i Calders, que preveu començar a executar aquest mateix any amb l’objectiu de millorar la seguretat i el confort d’un vial estret i sinuós a cavall entre el Bages i el Moianès, i que és molt freqüentat per veïns d’aquesta darrera comarca que l’utilitzen d’enllaç cap a l’eix Transversal. El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavin, i el director general d’Infraestructures de la Generalitat, David Prat, n'han presentat els detalls aquest dijous a Calders, amb presència del seu alcalde, Eduard Sànchez, de l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, i d’altres autoritats de les dues comarques i una vintena de veïns.

Els treballs se centraran en un tram d’1,2 quilòmetres entre la sortida d’Artés i l’entrada a la urbanització de Vista Pirineu, que és «el més sinuós, delicat i el que genera més consens» quant a les necessitats d’intervenció, ha apuntat Gavin. David Prat n'ha exposat les qüestions tècniques, amb què pràcticament es preveu doblar la calçada actual, que passarà dels poc més de 5 metres que té ara a tenir-ne 9, amb dos carrils de 3,5 metres d’amplada cada un, dos vorals d’un metre per banda, i cuneta trepitjable en alguns trams, on la calçada s’eixamplarà fins a un total d’uns 11 metres. Tot plegat «aportarà molta més seguretat i confort, i desapareixerà aquella sensació de por que hi ha ara quan es troben varis vehicles, i sobretot si n’hi ha algun de pesat», sosté Gavin. Així mateix, i més enllà d’aquesta ampliació «es modificarà el traçat perquè té moltes corves de radi curt», ha afegit el secretari de Territori i Mobilitat, de manera que després d’aquesta actuació «n’hi deixarem dues però de radi ampli, donarem molta més visibilitat, hi haurà andanes per si algun vehicle té una avaria i s’ha d’apartar, i si circulen bicicletes hi haurà espai més que suficient, fins i tot si coincideixen amb algun vehicle pesat», ha apuntat Gavin.

Tot plegat costarà uns 5,2 milions d’euros, i es preveu que l’obra s’hagi pogut completar al llarg del 2023. Ja fa temps que es treballa en el projecte, que ara només té pendent l’aprovació tècnica, i després, l’empresa pública Infraestructures.cat ja en podrà fer la licitació. La idea és que les obres s’adjudiquin i puguin començar cap a la tardor, amb un període d’execució de 8 mesos.

Una demanda de fa 10 anys

La petició d’ampliació i millora d’aquesta carretera ja la van mirar d'impulsar l’any 2002 l’actual alcalde de Calders en la seva anterior etapa i l’aleshores alcalde d’Artés, Damià Casas, tal com ha recordat el mateix Sànchez. La van fer arribar a la Generalitat, que hi va començar a treballar, però es va aturar per la crisi econòmica que a final d’aquella dècada va aturar bona part dels projectes que hi havia en marxa. Així ho ha admès el mateix Gavin, però alhora destacava que «s’hi ha tornat a posar un calendari després d’un treball tècnic molt complex per l’orografia, que ha durat dos anys, però que ara ja ens situa en condicions de poder abordar l’obra».

La millora d’aquesta carretera (que en aquesta fase es concentrarà íntegrament al terme d’Artés), interessa als dos municipis, però especialment a Calders i a altres poblacions del Moianès «que baixem a Artés a comprar o hi passem per anar a buscar l’eix», ha recordat Sànchez.

En fases posteriors encara per concretar, hi ha la intenció de completar les millores en el tram que queda des de Vista Pirineu fins al nucli de Calders, i també d’acabar la variant d’Artés.