L’Ajuntament de Castellterçol ha requerit a l’Institut Català de Salut que definitivament faci efectiva «una cobertura adequada del servei de pediatria» al municipi, demanda que assegura que ja fa temps que està expressant i amb la qual s’adhereix «a les queixes dels veïns i veïnes» que ho reclamen. El consistori denuncia que com a població «ens correspon com a mínim 3 dies de servei de pediatria (60% dels dies laborables)», fet pel qual no consideren «ni adequada ni suficient la cobertura d’un dia a la setmana (20% dels dies laborables) recuperada des del 24 de maig passat, quan es va reprendre el servei presencial al CAP després d’haver-se fet l’acceptació de les millores a l’equipament requerides pel Departament de Salut».

L’equip de govern, format pel grup municipal de Castell en Positiu, assegura que ha reclamat «en reiterades ocasions», a l’Institut Català de Salut (ICS), «primer la manca i després la insuficiència de les condicions del servei de pediatria presencial» a Castellterçol. I apunta que a dia d’avui «encara falta cobrir els dos matins de pediatre per tenir la ratio mínima del 60% que ens correspon com a població».

Segons fonts del mateix consistori, la resposta que els ha donat recentment l’ICS és que estan buscant un metge pediatre que ocupi la plaça vacant i que estan ampliant els canals disponibles per difondre aquesta oferta de feina, «però de moment no tenen metges disponibles». I que s’ha ofert la plaça a temps complet, en comptes del 60%, per tal que la vacant fos més atraient.

Segons ha detallat l’Ajuntament, fins a l’any 2020, «i per voluntat i decisió del pediatre de territori», hi havia servei de pediatria amb 2 metges a l’Àrea Bàsica del Moianès en comptes d’1,5, que és el que pertocaria segons els barems de l’ICS per població. Aquest fet, remarquen, «repercutia positivament al CAP del municipi», que també engloba les poblacions de Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja, «que gaudíem d’1 pediatre a temps complet quan ens pertocava un 60% de jornada».

La situació va canviar quan, ara fa dos anys, es va jubilar el pediatre de territori i va produir-se la vacant a la plaça, que no s’ha aconseguit ocupar.

L’Ajuntament afegeix que la crisi sanitària arran de la pandèmia de la covid-19 va fer centralitzar tots els serveis a Moià i, tot i així, l’Ajuntament va seguir demanant el servei de pediatria al 100% de jornada. Posteriorment, amb la recuperació dels serveis presencials al consultori de Castellterçol, «el servei de pediatria de Castellterçol-Moià va quedar cobert amb una doctora que feia el servei des de Moià mentre es finalitzava l’adequació física de l’edifici de Castellterçol als requeriments fets per CatSalut. Malauradament, aquesta doctora va demanar un canvi de destí i ens vam tornar a quedar amb la plaça de pediatre vacant».

El govern de Castellterçol assegura que, tan bon punt CatSalut va requerir millores a l’equipament, «es van posar tots els mitjans disponibles des de l’Ajuntament per atendre tots els requeriments per dotar el reinici del servei amb les condicions adequades per als treballadors», i que «amb els treballs ja finalitzats des de fa setmanes, el 24 de maig vam aconseguir la represa del servei de pediatria presencial, però només una cobertura del 20% del servei presencial de pediatria al consultori de Castellterçol». Un servei que consideren «insuficient, i per això seguim reclamant al Departament de Salut que s’ampliï a fi de recuperar la situació prèvia a la jubilació del pediatre de territori i a la covid-19».