La Festa de l’Arbre Fruiter, que fa més de cent anys Moià celebra cada 17 d’agost des que el tenor Francesc Viñas la va instaurar el 1904, enguany adquirirà un to encara més festiu de l’habitual perquè servirà també per celebrar la declaració del Parc Municipal com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb activitats que s’allargaran durant tot el dia. La jornada també servirà per posar punt i final a la festa major.

A partir de les 10 del matí, el Parc Municipal acollirà el concurs de dibuix infantil Miquel Lerín-María Vilardell, a les 11 s’hi faran jocs infantils, i a les 12 començarà un itinerari guiat historicobotànic, que serà pròpiament l’acte de celebració de la declaració del Parc com a BCIL. La tarda arrancarà amb uns Tastets de Cultura, a les 6, situats en tres racons de la zona superior del llac del Parc Municipal. Inclouran l’actuació de la cantant Namina acompanyada de Pep Gol; un recital de la poeta Neus P. Cirera; i una actuació de la formació del Campus Musical del Moianès de Joventuts Musicals. Una metgessa, protagonista A les 7 començarà la Festa de l’Arbre Fruiter i homenatge a la vellesa, que enguany presidirà Àurea Autet, metgessa de Moià especialista en psiquiatria, i directora de la Divisió de Salut Mental a la Fundació Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa. Abans dels parlaments s’haurà fet la plantada de l’arbre, i tot seguit hi haurà l’actuació de la cantant Magalí Sare, a la part de baix del Parc Municipal. L’acte s’acabarà amb l’Himne de l’Arbre Fruiter musicat per Enric Morera i amb lletra de Joan Maragall. Enguany Magalí Sare en farà la interpretació́ i l’arranjament. Tanmateix, el programa festiu s’allargarà fins al vespre. Per a les 9 hi ha previst un concert amb Laura Brasó, guanyadora del Premi al millor cantant català del Concurs de cant Tenor Viñas, que estarà acompanyada per la pianista Berta Brull. Es farà a l’Auditori Sant Josep, i serà l’única activitat que requerirà entrada.