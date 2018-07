Prepara el cotxe per a l'estiu

El cotxe és un dels mitjans de transport més usats en les vacances d´estiu, i, per tal que el nostre viatge sigui el més segur possible, hem de tenir en compte una sèrie de mesures i consells per arribar el màxim de còmodes i tranquils al nostre destí.

1. Vigila el nivell de l´oli, portar-lo molt baix pot provocar avaries i no volem espatllar el viatge per un detall així, oi?



2. La calor és una de les coses més insuportables que hi pot haver mentre conduïm? Revisa el correcte funcionament de l´aire condicionat i tingues un trajecte d´allò més fresc.



3. Porta sempre aigua fresca, assegurar-te una correcta hidratació és fonamental. I si no en tens, fes parades cada dues hores per estirar les cames i beure alguna cosa.

4. Quant al carburant, no esperis que el dipòsit es buidi, ja que les impureses s´acumulen al fons del dipòsit.



5. Per qualsevol contrarietat, assegura´t abans de sortir que portes tota la documentació en regla i a punt.

6. Revisa la pressió dels pneumàtics i la profunditat del dibuix, també de la cinquena roda, en cas que en tingueu.



7. Pel que fa als frens, revisa el seu estat, ja que són una peça clau per a la nostra seguretat.



8. Com a altres consells, però no menys importants: evita conduir durant les hores centrals del dia, ventila convenientment el vehicle i fes servir el climatitzador a una temperatura de confort (21º C).

9. En dies molt assolellats et recomanem utilitzar ulleres de sol per reduir la fatiga visual.

10. Porta sempre el mòbil carregat i amb el cable de bateria, per tal que puguis avisar en cas d´accident.