Un híbrid discret però efectiu

Suzuki Swift SHVS

Per la seva història i èxit comercial tothom coneix el Suzuki Swift, però pocs saben que aquest model japonès disposa d'una variant híbrida. I possiblement no ho sàpiguen perquè es tracta d'una tecnologia tan discreta com eficaç.

El denominat SHVS és un sistema híbrid pensat per a vehicles compactes. Aquesta tecnologia incorpora un ISG (integrated starter generator) que funciona com a generador i com a motor elèctric i una bateria d'ió liti de 12 volts que s'ubica sota el seient del conductor. A priori pot semblar que ofereix poc rendiment, però aquest sistema de microhibridació funciona únicament en situacions que requereixen un elevat consum de combustible, com ara les arrencades o accelerades. Així, el sistema ajuda a reduir el consum de benzina i proporciona una ajuda elèctrica al motor tèrmic gràcies a l'energia acumulada a través de la frenada regenerativa. Com que l'ISG empra una cor-retja en comptes del tradicional motor d'arrencada, per encendre el nou motor després d'una parada automàtica, la ignició és molt suau i silenciosa.

A més, la lleugera bateria d'ió liti de llarga durada té una eficiència regenerativa excel·lent que millora la freqüència de suport al motor. De la mateixa manera, la bateria també alimenta altres sistemes elèctrics, com els rellotges i el sistema d'àudio. Com a resultat de tot plegat s'obtenen notables beneficis en rendiment, eficiència i respecte mediambiental, sense perjudicar el dinamisme del vehicle, ja que el sistema tot just afegeix 13,2 kg de pes.



Gran varietat

El sistema SHVS s'ofereix amb els dos motors de benzina disponibles en l'actual gamma Swift. Es tracta de l'1.0 Boosterjet i de l'1.2 Dualjet. Aquest darrer rendeix 90 CV, mentre que el primer és un tricilíndric que eroga 111 CV gràcies a l'ús del turbo, i pot anar associat a un canvi automàtic de variador continu. Una de les peculiaritats mecàniques del Swift, a més del ja esmentat sistema microhíbrid SHVS, és que el motor 1.2 disposa d'una versió amb tracció total amb diferencial d'acoblament viscós, que converteix el Swift en un dels pocs models del seu segment que ofereix aquesta possibilitat.

També cal ressenyar que ja es troba disponible al mercat el Suzuki Swift Sport, que gràcies al motor d'1,4 litres sobrealimentat ofereix 140 CV i es converteix en la variant més prestacional de la gamma, amb un pes de 975 kg que el permet accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 8,1 segons i arribar als 210 km/h de velocitat punta. Precisament aquest darrer model és el que completa la gamma del model urbà de la marca japonesa, que gràcies a la seva varietat s'adapta a qualsevol gust o necessitat.



Personalització infinita

El propietari del Suzuki Swift pot personalitzar el vehicle d'acord amb les seves preferències per a gaudir d'un vehicle únic, ja que es tracta d'un model que disposa d'una gran varietat de combinacions. El kit exterior de disseny té adhesius i embellidors per al capó, la graella frontal, els retrovisors, els llums antiboira, les manetes de les portes o, fins i tot, un atractiu aleró posterior que accentua l'esportivitat del vehicle. També aconsegueixen aquest efecte les diferents llantes d'aliatge disponibles, amb una gran varietat de dissenys i, fins i tot, embellidors de colors.

Per la seva banda, el kit interior modifica per complet l'aspecte de la consola central, les motllures de les portes, les estoretes o el tauler del quadre d'instruments, entre d'altres elements.