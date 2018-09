Polivalència amb un toc aventurer

Peugeot Rifter

La marca francesa Peugeot ha presentat el Rifter, un model amb un marcat caràcter polivalent. Aquest nou híbrid entre monovolum, tot camí i turisme arriba al mercat amb l'objectiu d'aconseguir la «mobilitat total», combinant uns nivells de practicitat i capacitat interior que l'habiliten per exercir qualsevol tasca professional diària.

Una combinació molt encertada que es reforça amb detalls com el fet d'estar disponible en dues configuracions de carrosseria: Standard (4,40 metres) de cinc places i Long (4,70 metres) amb tres fileres de seients per acollir fins a set passatgers. L'optimització de les portes laterals lliscants permet accedir a l'habitacle d'una manera senzilla gràcies a una obertura més àmplia. A més, l'àmplia porta posterior permet accedir al maleter sense haver-se d'obrir totalment gràcies al vidre practicable.



Estètica tot camí

El Rifter presenta característiques estilístiques i funcionals pròpies de models SUV, com la distància al terra augmentada, les rodes sobredimensionades, les motllures sota les portes o els grans passos de roda i para-xocs, que estan carenats tant al frontal com en la part posterior. A més, gràcies a l'Advanced Grip Control els conductors més aventurers podran sortir de l'asfalt, fins i tot mitjançant el sistema de tracció total opcional.

El seu interior és totalment equiparable al d'un monovolum compacte, i destaca per la seva modularitat i sentit pràctic. Disposa d'un volum de càrrega de 775 litres en la versió de cinc places, però pot arribar als 4.000 si abatem els seients de la versió llarga. A més, disposa d'una sèrie de compartiments repartits per tot l'habitacle.

Com és habitual a la marca francesa, el quadre de comandaments disposa de la nova generació del Peugeot i-Cockpit amb el quadre d'instruments elevat i el característic volant compacte, així com d'una pantalla tàctil de vuit polzades, sempre a l'abast de la vista i de la mà. L'equipament multimèdia incorpora dues connexions USB, una d'àudio i un carregador de mòbils per inducció. Finalment, la dotació d'infoentreteniment queda completada pel sistema Mirror Screen, compatible amb Mirror Link, Apple CarPlay i Android Auto.



5 nivells de potència

La gamma de motors està formada pel propulsor de gasolina d'1,2 litres en potències de 110 i 130 cv i pel propulsor dièsel d'1,5 litres i potències de 75, 100 i 130 cv. A més, la majoria poden anar associades al canvi automàtic.