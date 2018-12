LES FUNCIONS DEL PARABRISA

En aquesta època de l'any cal prestar especial atenció al parabrisa, element especialment vulnerable a causa de les baixes temperatures, a les complicades condicions de visibilitat i a l'augment de desplaçaments per les festes nadalenques. El 90% de la informació que rebem mentre conduïm ens arriba a través de la vista. I amb boires, pluges i nevades freqüents, és de vital importància tenir el parabrisa i les escombretes en perfecte estat. Uns eixugaparabrises deteriorats provoquen franges o superfícies ratllades al camp de visió, amb la consegüent reducció de la seguretat. Es recomana substituir-los, com a mínim, un cop l'any. I si el cotxe passa les nits a la intempèrie, és millor aixecar-los o posar un cartró a la part inferior per evitar que s'enganxin al vidre.