El nou Defender arriba a la Land Rover Party

Des de Frankfurt directament cap a Súria. Aquest és el camí que ha fet el nou Land Rover Defender, un dels 4x4 més mítics de la marca britànica, per ser exposat al públic durant la 13a edició de la Land Rover Party. Però no es tracta d'un Defender qualsevol, sinó que és una de les poquíssimes unitats fabricades a tot el món de la nova generació del model, i la primera vegada que es podrà veure a Espanya.

Tots els amants de la marca i del món del 4x4 en general podran gaudir de la presència del nou Defender a la finca de les Comes (Súria) aquest cap de setmana del 27 al 29 de setembre, concretament a l'escola de conducció Driving Experience. Però el públic no només podrà gaudir d'aquesta estrena exclusiva, sinó que, com és habitual a la Land Rover Party, disposarà d'un gran nombre d'activitats per a tots els públics.



Cap de setmana 4x4

Els usuaris de vehicles Land Rover podran posar a prova les capacitats off-road dels seus models al llarg dels més de 70 quilòmetres de pistes que, com és habitual, estaran dividides en funció del nivell de dificultat per tal que tots els conductors puguin escollir quina pista volen tractar de superar. A més, el centre Land Rover Experience organitzarà un curs de conducció 4x4 per ajudar a conèixer les capacitats tot terreny dels vehicles.

Si no es disposa d'un Land Rover també es podran realitzar moltes activitats interessants, com ara assistir a la zona d'aventura, la fira comercial, les activitats infantils, el Tour 4x4 o els cursos de conducció. També serà possible conèixer de primera mà tota la gamma de vehicles Land Rover, inclòs el Range Rover Evoque i el Nou Land Rover Discovery Sport.

Els organitzadors han previst una sèrie d'activitats de celebració del 30è aniversari del Land Rover Discovery, model al qual es retrà un homenatge dissabte a la nit amb una conferència que repassarà la història del model i un sopar de celebració amb un concert del grup de versions Zàping. A més, al llarg del cap de setmana els participants que hi assisteixin amb el seu vehicle Land Rover podran participar en la Discovery Adventure, una activitat d'orientació amb vehicle on s'haurà de seguir un roadbook per descobrir els models Discovery de la història.



Festa familiar i novetats

A les activitats habituals de cada edició s'hi sumen enguany algunes novetats, com ara una activitat de realitat virtual, un circuit d'RC Crawler renovat amb una maqueta de les Comes, cursos d'orientació nocturna, navegació i cartografia, i fins i tot un mercat on es podran trobar productes de bijuteria, roba, cosmètica, etc.

La 13a edició de la Land Rover Party tornarà a tenir presència d'assistents provinents d'arreu d'Europa, en el que es preveu que sigui un cap de setmana únic per gaudir en família del món 4x4.