Citroën C3 Aircross, canvi de tendència

Citroën va un pas més enllà amb un model que ja és per si mateix tot un referent en el segment B-SUV gràcies a la seva combinació d'estil, confort, polivalència i funcionalitat. Es tracta del C3 Aircross, que ara ha rebut un nou canvi automàtic associat al seu motor gasolina de 130 cavalls de potència. Una combinació inèdita en aquest model i que serveix per reforçar encara més la facilitat i qualitat de conducció d'aquest petit tot camí fabricat a Saragossa per a tothom.

Aquesta proposta mecànica està formada per un motor gasolina de tres cilindres i 1.199 cc que desenvolupa 130 cv i 230 Nm de parell motor a 5.500 rpm, i acompanyat per un canvi de marxes automàtic de convertidor de parell amb sis relacions. Com que tots dos elements treballen alhora, no només s'obtenen bones prestacions sinó també una eficiència millorada. La millor prova d'això és el consum que anuncia la marca, de 5 litres als 100 quilòmetres en un ús combinat.

A la pràctica, i segons el que vam poder experimentar a la ruta fixada en la presentació del model (que transcorria per ciutat, vies ràpides i fins i tot ports de muntanya), realment aquesta combinació mecànica suposa un plus per al C3 Aircross, ja que el treball del canvi automàtic EAT6 en aquest model és excepcional, com ja havíem pogut comprovar en altres vehicles de la marca francesa.

A ciutat és, amb tota certesa, on més avantatges es poden aconseguir d'aquest canvi, tant per l'esperit urbanita del C3 Aircross com per la seva suavitat i bon comportament a baixes velocitats. Les arrencades són suaus i sense estrebades ni excessos d'acceleració en buit, la qual cosa contribueix a gaudir d'un bon confort en semàfors o embussos. A més, les transicions entre marxes són gairebé imperceptibles, de manera que el conductor tan sols s'encarrega d'accelerar i frenar, deixant que tota la resta de la feina la faci l'avançada mecànica del cotxe.

El que no acabem d'entendre, i encara menys veient el bon resultat del canvi automàtic en entorns urbans, és com Citroën no ha muntat també aquesta caixa associada al motor gasolina de 110 cv, que és sens dubte la més aconsellable per a aquells que hagin de fer servir el cotxe principalment per anar per la ciutat.

En carreteres secundàries i vies ràpides ja no només ens va oferir bones sensacions el canvi (amb la seva suavitat i rapidesa), sinó que ens va agradar i molt el comportament del motor tricilíndric.

Aquest tipus de propulsors ja no són el que eren, i es comporten pràcticament igual que un quatre cilindres, sent molt complicat fins i tot per als experts distingir-los pel seu so o prestacions. I pel que fa als ports de muntanya, vam trobar a faltar les lleves darrere el volant per poder esprémer al màxim les possibilitats del motor, però Citroën no ofereix aquesta possibilitat ni com a equipament addicional. Com a mínim, sí que disposa d'un mode seqüencial a la pròpia palanca de canvis.



Personalització

Tot i que la gran novetat d'aquesta presentació del C3 Aircross era la incorporació del canvi automàtic, els responsables de la marca també van destacar altres aspectes del petit tot camí, com ara la seva enorme capacitat de personalització. Aquesta és, sens dubte, una de les principals virtuts del model francès, ja que permet fins a 85 combinacions de colors exteriors i diferents ambients per a l'interior, a més de la possibilitat de persona encara més amb paquets estètics específics.

D'entrada el C3 Aircross s'ofereix en quatre acabats: Live, Feel, Origins i Shine. Aquest últim ofereix un nivell molt elevat de sistemes de seguretat, infoentreteniment i connectivitat. Destaquen especialment en el seu equipament de sèrie les funcions d'ajuda a la conducció, tan avançades com el navegador 3D Citroën Connect NAV o l'Active Safety Brake, entre d'altres.



Un cotxe per a tot

Pel que fa al C3 Aircross, independentment del motor o acabat que escollim, cal recordar que és un cotxe que, segons Citroën, es defineix amb tres atributs: disseny, confort i tecnologia útil. El primer és innegable, ja que tant per la seva estètica com per la seva capacitat de personalització, és un dels B-SUV més atractius del mercat. També és més que destacable el seu confort, ja que a més d'un interior sorprenentment ampli per a les seves ajustades dimensions, ofereix les avançades suspensions de la marca francesa, capaces d'adaptar-se a qualsevol context per brindar una inigualable combinació entre amortiment i estabilitat.

I finalment, també destaca la tecnologia útil, amb exemples com els sistemes d'antilliscament intel—ligent Grip Control o el control de descensos, amb el qual es canvia radicalment la personalitat del vehicle per transitar per carretera, muntanya, neu, sorra o descendir per pronunciades vessants de forma segura i senzilla.