Com conservar la bateria de cotxes híbrids i elèctrics durant l'estat d'alarma

La bateria és un dels elements que més sofreixen la inactivitat del vehicle. Tant en aquest com en altres articles analitzàvem com conservar-la, i fins i tot recuperar-la, si s'havia descarregat o esgotat, per la qual cosa en aquesta ocasió detallarem com tractar la bateria de diferents tipus de cotxes segons els seus motors: dièsel, gasolina, híbrids i elèctrics.



Gasolina, dièsel i híbrids lleugers (Mild Hybrid)

Els cotxes amb motor de gasolina, dièsel, i fins i tot els híbrids lleugers (mild hybrid), disposen de sistemes de gestió de l'energia que permeten que la bateria es conservi a la perfecció fins i tot si el cotxe està parat durant tot un mes. En canvi poden sofrir descàrregues imprevistes si existeixen problemes elèctrics, o s'han instal·lat agents externs no homologats pel propi fabricador. Sigui com sigui, no és recomanable desconnectar la bateria en aquest tipus de vehicles, ja que es podrien descodificar els sistemes electrònics, perdent així informació bàsica com la memòria del nostre sistema multimèdia, i fins i tot la programació que regula l'obertura i tancament dels parabrises.

Malgrat que puguin estar un mes sense problemes, el més recomanable per a mantenir la bateria en estat òptim en els cotxes gasolina, dièsel i híbrids lleugers, és arrencar-los cada dues o tres setmanes. Una vegada el motor aconsegueix una temperatura d'entre 40 i 60 graus, s'haurà de mantenir encesa al ralentí i sense accelerades uns 15 minuts per regenerar l'energia perduda.



Cotxes híbrids

Els cotxes híbrids disposen de dos sistemes d'alimentació elèctrica: un d'alta tensió i un altre de baixa tensió, per la qual cosa la manera de mantenir la bateria és molt diferent a la dels cotxes abans esmentats.

Si la bateria de baixa tensió (12 V) s'ha descarregat, serà la d'alta tensió la que s'encarregui de recarregar-la. Per a això s'haurà d'activar el vehicle, sense arribar a arrencar-lo, i mantenir-lo així durant almenys 15 minuts.

Si per contra és la bateria d'alta tensió la que s'ha descarregat, el vehicle arrencarà el motor de manera automàtica per tal de recuperar l'energia d'aquest acumulador, i es mantindrà el propulsor en marxa fins que l'indicador del display marqui que s'ha recuperat l'energia.



Híbrids endollables i elèctrics

És el sistema de propulsió més complex que hi ha, per la qual cosa s'haurà d'evitar costi el que costi que es descarregui la bateria, ja que les seves conseqüències podrien ser fatals pel seu alt cost econòmic. Per tal d'evitar-ho el més recomanable si anem a tenir el vehicle parat durant un llarg període és mantenir el vehicle endollat i que sigui el sistema de gestió de càrrega el que reguli per si mateix el nivell d'energia en les bateries.