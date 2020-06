Volvo XC60 T6 Twin, tendències elèctriques

Volvo ha anunciat les novetats per aquest any 2020 de la gamma del seu cotxe més venut, el SUV mitjà Volvo XC60. La marca sueca ha renovat la seva oferta mecànica centrant-se en l'electrificació mitjançant propulsors microhíbrids i una nova opció híbrida endollable de menor potència que la ja coneguda T8 Twin. Volvo confirma que els canvis ja s'han aplicat en la seva gamma, i el nou XC60 està disponible des de 43.350 euros en la seva configuració amb motor dièsel D3 de 150 cv i transmissió manual.

La principal novetat per a l'XC60 d'aquest any és la nova versió Recharge, nom amb el qual Volvo denomina els seus elèctrics i híbrids endollables. El nou XC60 T6 Twin combina un motor de gasolina i un altre d'elèctric que ofereixen un total de 253 CV de potència conjunta i una autonomia per circular en mode 100% elèctric de 54 quilòmetres. Aquesta versió se situa per sota de la T8 Twin, de 303 cv i la mateixa autonomia. Com el T8 Twin, el nou T6 Twin disposa de l'etiqueta «zero emissions» de la DGT.



MOTORS DIÈSEL I MICROHÍBRIDS

Amb l'actualització de la gamma, el Volvo XC60 abandona el motor de combustió de gasolina i només oferirà una versió amb aquest carburant, el nou motor B4 microhíbrid, que redueix fins a un 15% les emissions i el consum. Amb aquest afegit, la marca sueca ofereix variants d'aquest tipus tant en motors dièsel (B4 de 197 cv i B5 de 235 cv), com en gasolina amb l'esmentat B4, de 197 cv de potència.

Amb tot, el SUV no renega totalment de la combustió tradicional i seguirà comercialitzant la versió D3, amb un motor dièsel de 150 cv que podrà associar-se a una caixa de canvis manual amb tracció davantera o automàtica amb tracció total.

L'XC60 s'ofereix ara en els acabats Momentum, Momentum Pro, Inscription i R-Design, i gaudeix de noves opcions com ara la preparació per a un dispositiu anti arrencada per alcoholèmia, el parabrisa calefactat, el xassís Sport i el filtre Clean Zone. A més, la marca permetrà ara un major grau de personalització de l'interior amb noves combinacions de la tapisseria i insercions decoratives.

Per a l'habitacle, el comprador pot equipar ara opcionals com el sistema Head-Up Display i un equip de so premium Bower and Wilkins millorat. A més, també com a opció està disponible la nova Care Key, una clau que permet establir una configuració de velocitat màxima.