Quan un model com el Nissan Qashqai, creador del segment C-SUV, es renova després de mantindre’s líder durant 14 anys seguits, sempre té un clar competidor. I és ell mateix. No hi ha dubte que el nou Qashqai és molt més atractiu que el seu predecessor gràcies a un disseny exterior més modern i robust, així com a un interior més tecnològic i sofisticat. Però l’evolució del crossover japonès va molt més enllà de la seva renovada aparença.

El Qashqai 2021 està disponible amb el motor gasolina d’1.3 litres amb tecnologia Mild Hybrid amb dos nivells de potència: 140 o 158 CV. De sèrie s’associa al canvi manual de sis velocitats, però pot muntar la caixa de canvis automàtica Xtronic.

Però si hi ha un canvi que marca l’arribada del nou Qashqai, aquest és sens dubte el motor e-Power. Encara no està disponible al nostre país, però serà tota una revolució, ja que unirà els avantatges de la conducció elèctrica amb una autonomia d’un motor de combustió.

Aquest propulsor funciona a mode de generador elèctric, permetent optimitzar el seu funcionament al màxim ja que opera a un règim fix de revolucions. El que està clar és que la intenció de la marca d’aconseguir que l’e-Power tingui un preu equivalent al d’un dièsel Euro 6 d’última generació és molt destacable si tenen la intenció que aquest innovador motor híbrid tingui èxit.

Gamma inicial

El nou Nissan Qashqai es comercialitza a Espanya amb els acabats Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna i Tekna+, a més de la versió de llançament Premiere Edition, que permet gaudir d’un major nivell d’equipament a un preu més accessible.

Els preus del nou Qashqai parteixen dels 25.650 euros per al model 1.3 de 140 CV mHEV amb l’acabat Visia i arriben als 42.450 euros de l’1.3 de 158 CV Xtronic i tracció 4x4 associat a l’acabat més luxós.