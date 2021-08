El cotxe és el mitjà de transport preferit pel 72% dels espanyols, segons reflecteix una enquesta de Sixt. El gran flux de vehicles a l'estiu pot provocar retencions i dificultats per a aparcar en algunes zones, especialment les costaneres i els centres d'algunes ciutats. No obstant això, l'app d'aparcament Easypark ofereix algunes recomanacions per tal de facilitar la conducció durant l'estiu i ajudar els conductors a treure el major partit de les seves vacances.

Planificació: decidir amb antelació les platges o ciutats que es volen visitar ajuda a definir la millor ruta a seguir, d'aquesta manera es pot seleccionar la zona més accessible i amb majors probabilitats d'aconseguir aparcament. Localitzar els pàrquings: tenir una visió clara dels aparcaments públics i privats que existeixen en la zona ajuda a no perdre el temps dins del vehicle si els estacionaments en la via pública estan molt saturats. Confiar en la tecnologia: i en aplicacions com EasyPark, que ajuda els conductors a trobar places d'aparcament lliures i a pagar l'estacionament. Així poden dedicar-se al realment important: gaudir al màxim del seu temps lliure. Aparcaments dissuasius: poden ser una bona opció, ja que sovint es troben a uns 10 minuts dels centres històrics o, en el cas de les platges, compten amb servei de llançadores que connecten els pàrquings amb les zones de costa. Compte amb el sol: és recomanable buscar aparcaments coberts o situats en zona d'ombra per a protegir el vehicle i així evitar possibles fallades mecàniques produïdes per la calor. Posada a punt: molt relacionat amb el punt anterior, realitzar una revisió del vehicle abans de sortir de casa ajuda a prevenir contratemps durant les vacances. Evitar robatoris: comprovar que no hi ha cap objecte de valor abans de sortir del vehicle, ni a la vista, ni dins del maleter. A l'estranger: els que triïn passar les seves vacances fora d'Espanya podran pagar el seu aparcament còmodament i en el seu propi idioma gràcies a l'app EasyPark, present en més de 2.200 ciutats d'Europa. Alertes COVID: amb una taxa d'incidència en auge i canvis constants de les mesures de prevenció, és molt necessari informar-se de les restriccions per COVID-19 vigents en el lloc de destinació. I, sobretot, relaxar-se al volant. Els trajectes formen part de les mateixes vacances, així que la millor recomanació és que aprofitem aquests moments per a gaudir, sigui planejant els llocs que visitarem o el quiosquet on menjarem.