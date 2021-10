Per a l’aventura DEL DIA A DIA

Quan molts fabricants van començar a presumir del seu esperit crossover, Subaru ja estava de tornada. Un concepte, el de barrejar el millor d’una berlina i un tot terreny, en què la marca japonesa té força més coneixement que el de la majoria del sector, ja que va presentar la primera generació de l’Outback l’any 1995.

Ara, 26 anys després, la sisena generació es manté fidel als seus principis sota una proposta de berlina familiar d’allò més aventurera. Estèticament l’Outback segueix sent un Outback, tot i que amb un aspecte encara més imponent gràcies a una contundent part frontal en la qual són nous els para-xocs, la graella i les unitats d’il·luminació. Les proteccions davanteres i posteriors en color platejat o els faldons i els passos de roda contribueixen a reforçar la seva tradicional imatge «fora pista», reforçada per una altura lliure al terra de 21,3 cm.

Evolució bòxer

Una atractiva carrosseria d’estil off-road i 4,87 m de longitud que s’assenta sobre una nova plataforma amb la qual l’Outback supera en confort, seguretat i confort d’ús al seu antecessor. En aquest sentit juga un paper especialment l’evolucionat motor bòxer de 2.5 litres i 169 CV, que rep un significatiu augment del parell motor (252 Nm a 3.800 rpm) que li confereix un major plaer de conducció. Completa el conjunt una caixa automàtica de 8 velocitats i la imprescindible tracció total permanent simètrica, gestionada amb l’ajuda de l’X-Mode, un sistema multifunció que és capaç d’actuar sobre diferents paràmetres del cotxe per garantir la màxima tracció.

Si per alguna cosa destaca l’Outback és pel seu confort de marxa, i cal ressaltar la bona feina que realitza la nova transmissió a l’hora de moure amb agilitat els 1.721 kg de pes. I tot això amb uns consums mitjans que se situen al voltant dels 8/9 litres. A més, en arrencar l’Outback escaneja la cara del conductor per advertir-lo si aparta massa els ulls de la carretera o si no està atent.

La gamma Subaru Outback s’estructura en tres acabats; Trek, Field i Touring, amb un preu de 39.500 euros per als dos primers nivells i de 43.900 per al més equipat.