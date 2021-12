Mobilitat ELÈCTRICA en format SUV i FAMILIAR

Fa gairebé dos anys van anar a Màlaga per conèixer la renovació del GLB, un turisme compacte que oferia l’opció de disposar de 7 places. Ara és el torn de la seva versió electrificada, l’EQB. Un vehicle familiar amb una autonomia de fins a 419 quilòmetres que, en aquesta ocasió, vam poder provar al sud d’Alemanya, a Stuttgart. La marca ens havia organitzat una ruta per carreteres secundàries per les quals, curiosament, vam haver de passar per diversos radars. Fins a un total de 36 en un tram de 141 km.

Més enllà d’aquesta anècdota, la tercera versió elèctrica de Mercedes no presenta a simple vista canvis gaire destacables en comparació amb la versió de motor tèrmic, tot i que si parem una mica d’atenció ens podem trobar amb una graella davantera completament tancada. És un vehicle que manté unes línies quadrades, que de sèrie manté les cinc places i que disposa d’un interior amb gran espai i habitabilitat. Això sí, en la versió de set places les dues posteriors estan dirigides a nens o adolescents que no superin els 1,65 metres d’alçada.

Una dada important és que el seu maleter, de 495 litres a la versió de 5 portes, tan sols es redueix en 30 litres si incorporem les dues places extres. Aquesta és una dada a tenir en compte, ja que en altres vehicles aquestes dues places afegides sí que minven de forma considerable la capacitat. Pel que fa a dimensions creix mínimament respecte a la versió tèrmica, mantenint aquesta sensació de fortalesa i amplitud.

Dues alternatives de propulsió

Pel que fa a les motoritzacions, d’entrada el nou EQB presenta les variants EQB 300 4MATIC amb una potència de 168 kW i l’EQB 350 4MATIC amb una potència de 215 kW. L’autonomia en tots dos casos és de 419 quilòmetres segons el cicle WLTP. Més endavant s’afegiran altres variants, com ara una versió amb una autonomia especialment alta per poder satisfer les expectatives específiques d’alguns clients. L’EQB utilitza una bateria d’ions de liti amb una elevada densitat energètica, i està disposada per sota de l’habitacle, al centre del vehicle. La bateria de es pot carregar confortablement al propi domicili o en estacions de càrrega públiques, amb una potència de càrrega de fins a 11 kW. Per això s’empra el carregador de bord, que converteix el corrent altern (CA) en corrent continu (CC). El temps necessari per a una recàrrega completa depèn de la infraestructura disponible, però a una estació amb màxima potència és de 32 minuts per passar del 10 al 80%.

Un altre sistema important que incorpora el nou Mercedes Benz EQB és l’assistent de frenada, que fa que pràcticament no haguem de fer servir el fre. I és que aquesta tecnologia és capaç de detectar els altres vehicle i ajustar la velocitat, reprenent la marxa quan el cotxe que ens precedeix ho fa. Sens dubte, un pas més en el camí cap a la conducció autònoma. A més, aquest sistema ens ajuda a mantenir un nivell d’autonomia alt, ja que en no circular amb altes velocitats d’una banda, i aprofitar la regeneració de la frenada d’altra, el consum és molt baix. La seva condició elèctrica ens permet obtenir tota la potència de forma immediata, amb una conducció silenciosa ajudada per un disseny del vehicle que ofereix un coeficient aerodinàmic ajustat.

Així doncs, l’EQB és un vehicle familiar que s’ajusta a la perfecció a les necessitats de les noves famílies que busquen un cotxe que permeti diferents opcions, però que principalment s’ajusti als nous temps en què cal protegir el medi ambient.