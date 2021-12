Aparador TECNOLÒGIC

El futur de BMW ja és present gràcies a l’iX, un model que avança el disseny, la connectivitat, la seguretat, la conducció autònoma i la mobilitat elèctrica que a poc a poc aniran incorporant els nous vehicles de la marca alemanya.

El BMW iX té un aspecte poc convencional, del que es podrien destacar elements com ara la graella frontal totalment carenada amb ronyons BMW de grandària XXL, els tiradors de les portes enrasats, els fars davanters Full LED més estrets que s’han muntat mai en un BMW de sèrie i els també finíssims pilots posteriors.

La qualitat de vida a bord és, sens dubte, una de les principals virtuts de l’iX. Les places davanteres són extremadament ergonòmiques, no només per les infinites configuracions de seient i volant o les funcions de climatització, ventilació i massatge del seient, sinó també per l’absència de túnel central, fet que permet disposar de moltíssim espai per a les cames.

Les places posteriors també gaudeixen de tant o més espai que les davanteres, gràcies a l’enorme batalla i al terra totalment pla. A més, un sostre panoràmic que ocupa pràcticament tota la superfície del vehicle incrementa encara més la sensació d’espai i llibertat. I a tot això cal sumar-hi un maleter de 500 litres, que pot ampliar la seva capacitat a 1.750 litres si abatem els respatllers de les places posteriors.

Al minimalista interior de l’iX criden especialment l’atenció els elements tecnològics, com ara la pantalla de 12,3 polzades que fa de instrumentació. Aquesta té una infinitat de configuracions que mostren tota la informació relativa a la conducció, incloent un efectiu i avantguardista sistema de navegació amb realitat augmentada. I al centre de la consola central, darrere d’un únic panell de vidre, s’ubica una pantalla de 14,9 polzades on es visualitzen tots els controls del vehicle.

Estem davant d’un model que integra la cinquena generació del sistema de propulsió elèctrica d’alt rendiment de BMW, fet que assegura elevades prestacions i una gran eficiència. Està disponible amb versions xDrive40 i xDrive50. Totes dues disposen d’un motor elèctric per a cada eix, oferint així la tracció integral.

En el cas de la primera versió la potència conjunta és de 326 CV i 630 Nm de parell motor, alimentant-se d’una bateria de 76,6 kWh de capacitat gràcies a la qual ofereix una autonomia de 425 quilòmetres. Per la seva banda, l’xDrive50 té una potència màxima de 523 CV i 765 Nm de parell, mentre que l’autonomia és de 630 km gràcies a una bateria de 111,5 kWh.

No només hi ha diferències quant a prestacions, sinó també en la capacitat de càrrega. L’xDrive50 permet recàrregues amb potències de fins a 200 kW, fet que es tradueix en 120 km d’autonomia en tan sols 10 minuts. En canvi, l’xDrive40 admet fins a 150 kW, fet que suposa 90 quilòmetres en 10 minuts. Això sí, tots dos poden passar del 10 al 80% de la bateria en menys de 40 minuts.

El BMW iX ja està a la venda al nostre país amb un preu de partida de 87.150 euros per a la versió xDrive40 i de 104.150 euros per a la xDive50. De sèrie ja disposen d’un generós equipament, però a més es poden optar per tres paquets opcionals: Esportiu per 3.650 euros; Innovation per 4.700 euros; i Exclusive per 5.350 euros.