Luxe i esportivitat «ESTREMA»

Les Estrema són versions especials que se situen a cavall entre els acabats Veloce i Quadrifoglio dels models Giulia i Stelvio que comercialitza Alfa Romeo. La marca prèmium del grup Fiat (ara pertanyent al Grup Stellantis, el CEO del qual és el portuguès Carlos Antunes Tabares) s’ha inspirat en l’univers de la Fórmula 1 per oferir sofisticació i sensacions esportives. Incorporen, de sèrie, equipaments amb un fort esperit esportiu, com la suspensió activa amb comandament per rotor a la consola central o el diferencial autoblocant mecànic. Tot plegat combinat amb l’ús intensiu de materials com el carboni.

Aquest material és present al «scudetto», les llantes i les carcasses dels retrovisors. En aquesta sèrie especial Estrema les pinces de fre estan pintades en negre, fet que en realça l’esportivitat. Els Estrema disposen d’un interior molt esportiu, amb quadre de comandaments en cuir amb costures en vermell i carboni a la part frontal de la consola central. L’Alfa Romeo Stelvio Estrema és un SUV que destaca per l’eficiència de les seves mecàniques 2.0 turbo gasolina de 280 CV o 2.2 turbodièsel de 210 CV, associades a un canvi automàtic de 8 velocitats i a la tracció total Q4. Ofereix la visió més purista de l’ADN esportiu de la marca, fet es tradueix en un SUV pensat per gaudir de la conducció amb el màxim nivell de confort i refinament. La nova suspensió activa de sèrie, que s’adapta a les condicions i a l’estil de conducció, contribueix a un confort de marxa excepcional sense penalitzar la maniobrabilitat esportiva i el plaer al volant. El sistema de control Alfa Active Suspension gestiona suspensions i amortidors en constant interacció amb el CDC (Chassis Domain Control) i el DNA (el selector de modes de conducció), calibrant així la seva intervenció segons el mode seleccionat. El diferencial autoblocant mecànic també forma part de l’equipament de sèrie. Aquest element no només garanteix estabilitat i alt control en totes les condicions, sinó que també distribueix el parell i la tracció en sortir dels revolts, a altes velocitats i durant l’acceleració. L’Stelvio Estrema amb el propulsor de benzina té un preu de 78.500 euros, que es redueix a 74.500 en el cas de la versió dièsel. El Giulia dièsel parteix de 65.000 euros i arriba als 70.000 en la versió gasolina. Projecte Beeforest Alfa Romeo va fer coincidir la presentació d’aquestes dues noves sèries especials amb la reforestació/pol·linització d’un bosc als voltants d’Alalpardo, localitat situada al nord-est de Madrid. Allà es van plantar, en diverses jornades, 200 arbres d’espècies com l’alzina, l’aranyner i l’arç blanc. La marca italiana va col·laborar a la plantació del bosc Alfa Romeo a Alalpardo en sumar-se a la iniciativa de l’ONG (R)ForestProject que va posar en marxa Fernando Ojeda, i ara participa en una acció per fomentar la pol·linització en aquest paratge natural a través del Projecte Beeforest. Es tracta d’una acció per un futur sostenible que té com a ambaixador de luxe l’Stelvio Estrema d’Alfa Romeo. Amb aquesta acció es promou una defensa natural contra la desforestació i els estralls del canvi climàtic. El Projecte Beeforest ajuda a la pol·linització de boscos i cultius gràcies a palets de fusta reciclats que ofereixen una llar acollidora a diverses espècies d’abelles solitàries. A més, contempla fomentar la pol·linització del bosc i dels camps de l’entorn gràcies a una sèrie de palets reciclats per l’empresa Don Pallet. Aquests dispositius proporcionen una superfície ideal per ser colonitzats per espècies d’abelles silvestres, que tenen un paper clau en la fertilització de tota mena de plantes. A Espanya aproximadament un 70% dels cultius per a consum humà depenen dels insectes que desenvolupen la pol·linització.