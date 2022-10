Més còmode, tecnològic i EFICIENT

Nissan no ha necessitat més de 10 minuts per explicar, en un vídeo, com serà la nova generació del X-Trail, un dels seus cotxes més icònics. Es tracta d’un model que arriba amb un important redisseny i que fa un salt de qualitat i tecnologia i amb l’eficiència per bandera. Per a aconseguir-ho la marca japonesa ha tornat a apostar per la tecnologia e-Power que va debutar a l’actual Qashqai, també basat sobre la plataforma CMF-C de l’Aliança.

Aquesta sort de motorització elèctrica d’autonomia estesa proposa un -o dos- motors elèctrics que s’alimenten d’una petita bateria que rep l’energia d’un motor de combustió tricilíndric d’1.5 litres turbo. El motor de combustió, de gasolina, mai no es fa servir per propulsar el vehicle, de manera que la seva única missió és la de carregar la bateria. En aquest model el motor e-Power genera 213 CV de potència i fins a 330 Nm de parell màxim que, com passa a tots els elèctrics, estan disponibles en tot moment. Això no només suposa un important avantatge en la conducció off-road, sinó que permet a l’X-Trail accelerar de 0 a 100 km/h en set segons. La bateria és d’1,8 kWh. En arribar al mercat estarà disponible amb tracció davantera amb un únic motor elèctric sobre l’eix davanter o amb tracció total, fent servir el sistema que Nissan anomena e-4force amb un motor elèctric a cada eix. A més, oferirà la tecnologia e-Pedal, fent servir la frenada regenerativa per tal de permetre una conducció amb un únic pedal i frenar quan deixem anar l’accelerador. Segons la marca, aquesta combinació d’e-Power més e-4orce no només permet una conducció més suau, una acceleració més contundent i lineal i més tracció sobre totes les superfícies, sinó que a més és capaç de reaccionar fins a 10.000 vegades més ràpid als canvis i les dificultats de l’asfalt o del camí en comparació amb els sistemes dels vehicles de combustió. Més enllà de la versió electrificada, el nou X-Trail estarà disponible com a microhíbrid –etiqueta ECO– amb el mateix motor de gasolina que la versió e-Power, aquest 1.5 turbo, que en aquest cas oferirà 163 CV de potència i 300 Nm de parell màxim al eix davanter a través d’una caixa de canvis automàtica Xtronic. Més qualitat i tecnologia Nissan s’esforça cada cop més en millorar la qualitat percebuda als seus habitacles, i en el cas de l’X-Trail s’assoleixen cotes inèdites. A l’ecosistema digital format per dues pantalles de 12,3” (una per al quadre d’instruments digital i personalitzable i una altra per al sistema d’infoentreteniment) se li pot sumar com a opció un Head-Up Display de 10,8”. Tot plegat envoltat de materials tous i d’una intuïtiva disposició dels controls. En aquest sentit el panell d’instruments es controla des del volant multifunció, mentre que a la consola central es disposa dels selectors de marxa, dels modes de conducció, d’espais per guardar objectes i d’un carregador sense fils per al telèfon. Les places posteriors disposen de climatització pròpia i poden ser calefactables, mentre que les dues últimes places ofereixen espai per a adults de fins a 1,60 m d’alçada. El seu maleter augmenta en 20 litres de capacitat, arribant als 585 litres gràcies a la seva major profunditat i amplada. Pel que fa a la tecnologia de seguretat, als sistemes més habituals -control de creuer, detector d’angle mort, etc- se’ls hi suma una versió millorada del sistema de conducció autònoma ProPilot que aporta una major assistència en un rang ampliat de situacions, accelerant i frenant el vehicle en un carril d’autopista o adaptant-se la velocitat segons els revolts o els senyals de trànsit. Els interessats en aconseguir una de les primeres unitats del nou vaixell insígnia de Nissan ja el poden reservar a través d’internet. Pel que fa al preu, el Nissan X-Trail e-Power està disponible a Espanya per un mínim de 44.460 euros, tarifa que augmenta en 3.400 euros si s’opta pel sistema de tracció total e-4orce i en 800 euros addicionals si escollim la configuració interior de set seients.