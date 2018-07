Brasil i Bèlgica, favorits que no es volen refiar

Les seleccions de Brasil i Bèlgica surten com a clares favorites per enfrontar-se en un dels quarts de final del Mundial de Rússia, però cap de les dues no vol un excés de confiança en els seus compromisos.

Els brasilers, que encara no han demostrat, ni de bon tros, el seu potencial, s'hauran de veure les cares amb la imprevisible selecció mexicana, que mai no ha passat de vuitens de final en Copes del Món disputades fora del seu país. Els asteques van ser capaços de derrotar Alemanya, però també van ser apallissats per Suècia, amb la qual cosa el seu rendiment és tota una incògnita. No s'esperen canvis en l'equip inicial brasiler, amb els blaugrana Paulinho i Coutinho en l'onze i l'esperança que Neymar millori. En el conjunt mexicà, entrenat pel colombià Juan Carlos Osorio, s'espera que l'equip jugui de manera atrevida per aprofitar la rapidesa dels davanters Hirving Lozano i Chicharito Hernández, tot i que també caldrà disciplina defensiva contra un rival tan potent.

Al vespre, Bèlgica disputa el vuitè de final que, a priori, és més desequilibrat. Els homes de Robert Martínez no haurien de tenir dificultats per superar una selecció japonesa que es va classificar per haver vist menys targetes grogues respecte de Senegal. Els belgues tornaran a desplegar tot el seu arsenal ofensiu i el Japó mirarà d'imposar una defensa fèrria per evitar que el rival l'arribi a golejar.