Les sales de cinema estrenen diversos títols aquest divendres, entre ells la coproducció catalana 'Con quién viajas'. El film d'Hugo Martin Cuervo és una 'road movie' protagonitzada per quatre passatgers que viatgen en cotxe compartit. Entre la comèdia i el film de suspens, la pel·lícula depara algunes sorpreses al llarg d'aquest trajecte aparentment plàcid. Als cinemes aterra també 'Adiós, idiotas', una de les pel·lícules de més èxit a França aquest any. I entre les estrenes a les plataformes audiovisuals destaca l'arribada de la sèrie canadenca 'Felizmente casados' a Filmin. Controvertida pel seu humor negre i tractament de la violència, tracta de dos matrimonis cansats de les respectives rutines i que opten per la vida criminal.

Estrenes a la cartellera

'Con quién viajas'

Quatre passatgers en viatge en cotxe compartit protagonitzen aquesta road movie espanyola, una comèdia que flirteja amb el thriller i en la qual participa Pol Monen (Barcelona, 1994), juntament amb Salva Reina, Ana Polvorosa i Andrea Duro. La coproducció catalana, amb participació d'A Contracorriente, és del director Hugo Martín Cuervo.

'Worth'

Kenneth Feinberg és un dels advocats més poderosos de Washington DC, i acaba de ser assignat per supervisar els fons destinats a la tragèdia de l'11-S de 2001. L'advocat mirarà d'aconseguir que els diners es reparteixin de forma equitativa entre totes les víctimes.

'Mis funciones secretas'

Micha Lewinsky dirigeix 'Mis funciones secretas', ambientada en els anys posteriors a la caiguda del Mur de Berlín. Poc temps després, alguns ciutadans van ser espiats a Suïssa. El policia Schuler s'infiltra per poder revelar un possible cop polític al teatre Zurich Schauspielhaus.

'Josee, el tigre i els peixos'

Doblat al català i en VOSC, arriba a les sales aquest film d'animació japonès. Josee és una noia que ha quedat en cadira de rodes des de petita i viu en el seu món de dibuixos, llibres i imaginació. Un dia coneix en Tsuneo, un estudiant de biologia marina que somia a veure algun dia un peix fantasma que viu només a Mèxic. Tots dos es faran bons amics.

'Adiós, idiotas'

'Adiós, idiotas' és una de les pel·lícules de més èxit a França aquest any. Narra la peripècia de Suze Trappet, quan s'assabenta que està greument malalta i decideix anar a buscar el fill que es va veure obligada a abandonar quan el va tenir sent una adolescent. En aquesta cerca coneixerà en JB, un home a la cinquantena amb depressió, i el Sr. Blin, un treballador de l'arxiu que és cec i també un gran entusiasta. Tots tres col·laboren en la recerca de la Suze.

'Gunpowder milkshake'

Aquest film d'acció i violència nord-americà està protagonitzat per una sèrie de dones que s'uneixen inesperadament per combatre un sindicat criminal anomenat 'La firma'.

Estrenes a les plataformes

‘El bebé está listo’

Movistar + estrena aquesta comèdia irreverent del productor de ‘Jojo Rabbit’, Taika Waititi, ambientada a la seva Nova Zelanda natal. Suposa el debut cinematogràfic de la còmica Rose Matafeo, que al film dona vida a la Zoe, una noia que descobreix amb sorpresa que està embarassada.

‘El cuartito’

A la mateixa plataforma, una pel·lícula de l’argentí Marcos Carnevale ('Corazón de león', 'Elsa y Fred') que satiriza “la xenòfoba aproximació” a la immigració de l’administració nord-americana, especialmente en l’era Trump. L’actor espanyol Mario de la Rosa -’La casa de papel’- participa en el repartiment d’un film que segueix un grup heterogeni de viatgers retinguts en un aeroport quan intenta entrar a Puerto Rico.

‘Lucifer’

L’estrena destacada a Netflix és la darrera temporada de ‘Lucifer’. Com ha explicat la plataforma, “el mateix diable s’ha convertit en Déu… o gairebé. Per què dubta? Mentre el món es desintegra en absència d’un déu, què farà ell?” Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen en aquesta última temporada.

‘La Veronica'

De la seva banda, a Filmin arriben diversos títols aquesta setmana. Mariana Di Girolamo, és una influencer a ‘La Verónica’, un salvatge joc de dobles realitats i moltes ganivetades a traïció. La protagonista és la dona d’un futbolista famós que exposa en desenes de ‘stories’ d’Instagram com és la seva vida. El culte a la imatge, la sobreexposició i l’enveja actuen com un verí lent però letal.

‘Felizmente casados’

En aquesta sèrie canadenca dos matrimonis cansats de les respectives rutines busquen nous al·licients, i es llencen a la vida criminal. La sèrie ha tingut un gran èxit però també ha estat polèmica pel seu humor negre i acusada de frivolitzar amb la violència.

‘Heimat is a Space in Time’

Pel·lícula alemanya de 4 hores de duració en forma de collage d’imatges, cartes, diaris i veus que recorre les vides de tres generacions d’alemanys a través de la primera i segona Guerra Mundial, la divisió del país i la caiguda del Mur de Berlín, fins a l’actualitat.

‘I had a dream’

Documental que relata els últims deu anys a Itàlia des de la mirada de dues dones, una diputada i una activista, que van voler canviar el país des de la lluita feminista.

‘American Horror Stories’

I a Disney+ arriba ‘American Horror Stories’ aquest mateix dimecres. Es tracta de l’spin-off de la premiada sèrie de Ryan Murphy i Brad Falchuk ‘American Horror Story’. En cada un dels set episodis presenta una història de terror diferent, que van des d’una casa encantada fins a un centre psiquiàtric i fins a un ‘aquelarre de bruixes.

‘Doogie Kamealoha. Una médica precoz’

I també ‘Doogie Kamealoha. Una Médica Precoz’ és una comedia dramática sobre la maduresa inspirada en la sèrie ‘Un metge precoç’. Explica la història de Kamealoha, un prodigi de 16 anys que fa malabarismes amb una incipient carrera com a metge i la seva vida d’adolescent.