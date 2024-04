Arturo Valls es converteix en un home dolent a la comèdia "políticament incorrecta" 'Mala persona'

L’actor Arturo Valls es posa en la pell d’un home humil, bona persona i molt estimat per tot el seu barri a la pel·lícula ‘Mala persona’, dirigida per Fer García-Ruiz. La vida, però, el portarà a voler convertir-se en una mala persona quan descobreix que té una malaltia terminal i que li queden mesos de vida. En una entrevista a l’ACN, García-Ruiz explica que ‘Mala persona’ és una comèdia “políticament incorrecta”, que reflexiona sobre “com és la societat actual en la qual si un és massa bondadós se’l poden menjar”. El film, que té producció catalana, es projecta aquest dilluns i dimarts al BCN Film Fest.

Pepe, el protagonista, és la millor persona del món, fins que descobreix que té una malaltia terminal i que li queden mesos de vida. Per evitar-li el patiment als seus éssers estimats, Pepe decideix convertir-se en la pitjor persona del món i així allunyar-los d'ell per a que no l'enyorin quan mori.

García-Ruiz explica que el film ‘Mala persona’ tracta sobre l’evolució d’un personatge, el Pepe, que “era molt bo al començament i que per una sèrie de circumstàncies ha de destruir la seva vida perquè ningú el trobi a faltar quan mori”.

El cineasta assenyala que el film reflexiona sobre com és la societat actual en la qual si un és massa bondadós amb els altres se’l poden menjar, però a la vegada s'ha de ser bona persona a la vida. Per això, afegeix, s’ha de veure "quin punt de maldat és l’adequat per seguir endavant".

“He fet moltes coses a la vida, però mai de capellà”

L’actor José Corbacho destaca que ha interpretat un paper molt agraït en aquesta pel·lícula: “He fet moltes coses a la vida, però mai de capellà”. Assegura a l’ACN que li va agradar molt fer aquesta “molt salvatge”, en la qual, explica, han pogut jugar molt durant el rodatge amb el guió i les situacions. Destaca que hi va haver unes regles del joc molt flexibles. “Hi ha molta comèdia i molt humor, però ‘Mala persona’ és diferent, té un altre color”.

Corbacho assegura que el capellà que interpreta és de barri, com els que va conèixer quan era petit perquè va tenir professors religiosos. Amb el seu personatge, indica, passa com la resta de personatges de la cinta i és que té dues cares.

Hospitalet de Llobregat

Rodat a l’Hospitalet de Llobregat, el director manifesta que han volgut mostrar la localització com un personatge més de la història. “El protagonista té un bar en un barri treballador i humil i la localització era molt important per explicar una història que fos realista, tot i que al final és un conte amb personatges forçats i canviats del seu lloc natural”.

‘Mala persona’ és una comèdia basada en una idea original de Diego San José, dirigida per Fer García-Ruiz i protagonitzada per Arturo Valls, Malena Alterio, Julián Villagrán i José Corbacho. El film és una producció de Rodar i Rodar, Boavista Filmes i Mala Persona AIE.