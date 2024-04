Richard Linklater: "El cinema és un mitjà molt poderós per explicar històries"

El cineasta Richard Linklater ha presentat aquest divendres la seva darrera pel·lícula 'Hit Man' en el marc del BCN Film Fest. Es tracta d'una comèdia que posa el focus en la vida de Gary Johnson – interpretat per Glen Powell - un misteriós personatge que es fa passar per assassí professional, però que en realitat treballa per a la policia. Més enllà del film, el director rebrà avui el Premi d'Honor del BCN Film Fest durant la gala de cloenda del festival. Linklater ha assegurat que es tracta de tot un "honor" i ha admès que des de sempre les pel·lícules l'han ajudat "a processar el món". En aquest sentit, ha reivindicat el cinema com un "mitjà molt poderós per explicar històries".

Nascut a Houston l'any 1960, Linklater és un dels principals exponents del cinema independent dels anys noranta. A la seva filmografia destaquen 'Slacker' (1990) 'Movida del 76' (Dazed and confused) (1993), la seva aclamada trilogia 'Antes del amanecer' (1995), 'Antes del atardecer' (2004) i 'Antes del anochecer' (2013), protagonitzada per Ethan Hawke i Julie Delpy, i 'Apollo 10 ½: una infancia espacial' (2022). Amb 'Boyhood' (2014), rodada intermitentment durant 12 anys amb els mateixos actors, Linklater va obtenir un gran reconeixement de públic i crítica.

La pel·lícula que presenta a la capital catalana en el marc del BCN Film Fest porta per títol 'Hit Man', i és també l'encarregada de tancar l'edició d'enguany amb una première espanyola del film. El director ha explicat que es tracta d'una història inspirada en un cas real que va llegir en un article. A partir d'allà, va pensar que en podia sortir un film que li servir per parlar d'un tema que l'interessa: la identitat.

'Hit Man' està coescrita per Linklater i el mateix Powell, que encarna un professor purità que descobreix que té un talent ocult com a fals assassí a sou. Quan està en ple pic de la seva nova ocupació troba una clienta – interpretada per Adria Arjona - que li roba el cor i que encén un polvorí d'engany, plaer i identitats confuses. "Amb en Glen vivíem a la mateixa ciutat, és un actor amb molt de talent, molt intel·ligent i per això al públic li agrada tan la seva evolució dins de la pel·lícula", ha subratllat el director.

Pel que fa al gènere del film, si bé té un marcat accent de comèdia romàntica, Linklater ha defensat que juga amb molts altres aspectes interessants com és el cas de la diversitat d'accents o el vestuari i que beu, inevitablement, de la cultura pop. També ha remarcat que hi ha una especial atenció en la música – "un matrimoni natural amb les pel·lícules que juga un paper molt important – i també en el guió.

En aquest darrer cas ha admès que és un punt molt rellevant al qual "sempre" li ha prestat molta atenció. "M'han dit que soc el cirurgià dels diàlegs, i crec que és veritat", ha fet broma. "Tots ens preguntem constantment qui som i què podem canviar, considero que és un recorregut una mica boig per revisar certes nocions que em semblaven interessants"; ha conclòs.

Més projectes entre mans

A poques setmanes de l'estrena de 'Hit Man', Linklater ja està treballant en dos projectes diferents. El primer és una pel·lícula que va acabar de rodar fa només un parell de dies, inspirada en la Nouvelle Vague i ambientada en el París de l'any 1959. En el segon cas es tracta d'un film que seguirà la dinàmica de 'Boyhood', tot i que aquesta vegada hi ha la previsió que s'estigui rodant durant 20 anys, dels quals de moment en porta tres de fets.

"No sé si hauria de parlar d'una pel·lícula que ningú podrà veure fins que passin 17 anys", ha detallat, "estem en ple procés d'elaboració pel que fa a l'adaptació del musical 'Merrily We Roll Along' en un format de cronologia a la inversa". Tot plegat en un moment molt dolç pel director, que s'ha declarat "agraït" per les oportunitats que sempre se li han donat. "Més que orgullós de les pel·lícules, crec que la paraula seria agraït", ha insistit.

Guardó i tancament del BCN Film Fest 2024

A part de la presentació de la pel·lícula, el director nord-americà rebrà aquest vespre el Premi d'Honor del BCN Film 2024 durant la gala de cloenda del festival als Cinemes Verdi de Barcelona. "No visc pels premis", ha assegurat, "però és un gran honor rebre aquest guardó". "Em sento molt afortunat des que em vaig enamorar del cinema, quan anava a veure pel·lícules mai vaig pensar que en faria i que tindrien èxit, així que estic sorprès amb mi mateix", ha conclòs.