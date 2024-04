Pau Teixidor sobre 'Alumbramiento': "És una pel·lícula amb temes que interpel·len l'espectador d'avui"

El cineasta Pau Teixidor presenta al BCN Film Fest 'Alumbramiento', una pel·lícula sobre els internaments d'adolescents embarassades i el robatori de nadons acabats de néixer a l'Espanya del 1982. La història se centra en la vida de la Lucía, una adolescent que ingressa en un d'aquests centres en un context d'aparent canvi polític i social. El repartiment compta amb actius com Sofía Milán, María Vázquez, Laura Gómez-Lacueva, Celia Lopera o Carmen Escudero, entre d'altres. En una entrevista a l'ACN, Teixidor assegura que el film pretén generar "debat", ja que parla de temes que "interpel·len l'espectador d'avui". La pel·lícula s'estrenarà a la secció oficial del certamen i arribarà a les sales de cinema el 7 de juny.

La idea de la producció va néixer d'un reportatge que el director va veure el 2014 sobre nadons robats. Teixidor admet que no n'havia sentit a parlar mai i va pensar en aquell moment que es podia convertir en una pel·lícula. Tot i que concreta que "no està basada en fets reals", sí que es nodreix dels testimonis de moltes dones a qui va entrevistar i conèixer. Algunes d'elles provenien directament de Peñagrande, el centre on s'ubica l'acció de la pel·lícula. "Es tracta d'un material emocional molt sensible que va permetre construir el guió d''Alumbramiento'", concreta.

El film posa el focus en la Lucía (interpretada per Sofía Milán), una jove de setze anys que es queda embarassada i a qui la seva mare decideix traslladar a Peñagrande, un centre de Madrid per poder posar punt final a una situació imprevista i no desitjada. Al centre, la protagonista fa un grup d'amigues amb les quals descobrirà que se li vol arrabassar allò que encara no té: la seva pròpia filla. "És un personatge fort, interessant i ple de matisos que passa per un procés, perquè al principi de la pel·lícula veus una nena i al final una dona, que està molt perduda perquè en realitat és una nena" assenyala Milán.

L'actriu assegura que per ella ha estat un paper "amb molta càrrega emocional", però a la vegada una gran responsabilitat. "És molt bonic que et donin aquest personatge amb 20 anys perquè són coses que no passen mai, així que tenia clar que no podia deixar escapar aquesta oportunitat", sosté. María Vázquez, Laura Gómez-Lacueva, Celia Lopera, Carmen Escudero, Paula Agulló, Alba Munuera i Victoria Oliver completen el repartiment del film.

Escrita pel mateix Teixidor, juntament amb Lorena Iglesias, 'Alumbramiento' s'ha construït sobre un llarg i extens procés de documentació, del qual també s'han hagut d'impregnar les seves actrius. Segons Milán van mirar un gran nombre d'entrevistes i documentals, i també van haver de parlar amb testimonis de l'època. En el seu cas, per exemple, en va parlar amb els seus pares. "Hi havia moltes coses relacionades amb la classe social i, de fet, la meva mare i el meu pare, que tenien la mateixa edat que la Lucía, recordaven episodis diferents", admet.

L'estrena al BCN Film Fest

L'estrena mundial de la pel·lícula es fa en el marc del BCN Film Fest després de la qual no arribarà a la gran pantalla fins al 7 de juny. Teixidor subratlla que es tracta d'un moment molt especial en el qual el film passa de ser "nostre" a ser-ho "de la gent i del públic". A més, recorda que un dels trets principals del llargmetratge és que no disposa d'una tesi i que es pot interpretar d'una forma "bastant oberta".

"Volíem fer una pel·lícula que permetés un debat posterior. És una història que va passar fa 40 anys, però que encara presenta ramificacions que permeten parlar-ne avui, i això vol dir que disposa d'un sentit", conclou el director. En la mateixa línia s'expressa Milán, que insisteix que aquesta "no dona lliçons ni castiga a ningú". "Serveix perquè la gent digui: això va passar, moltes dones de l'edat de la meva mare ho van viure, s'ha oblidat i no pot ser", lamenta.