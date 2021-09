El concurs Internacional de vins, Premis Bacchus ha atorgat per primera vegada en la seva història la màxima distinció, el Gran Bacchus d’Or, al cava Rosé Delicat, on la singularitat d’aquest Brut Reserva ha sigut reconeguda pels experts del jurat. Vilarnau Rosé Delicat és un cava molt particular elaborat a partir de les varietats garnatxa i pinot noir procedent de vinyes d’Espiells, certificades des del 2015, amb el segell de Viticultura Ecològica.

Després de seguir un delicat procés d’elaboració roman 15 mesos de criança en ampolla, donant el resultat d’un cava rosa pàl·lid, de gran complexitat aromàtica, molt cremós, fresc i elegant. També el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha concedit el Premi Aliments d’Espanya al Millor Vi 2021 al cava Vilarnau Rosé Delicat. Després d’anys d’experiència en l’elaboració de caves rosats, la seva enòloga Eva Plazas defineix aquest cava ecològic i llunàtic, per la seva adaptació a les diferents fases lunars.

De color pell de ceba ataronjada presenta una bombolla molt fina i persistent d’ascens regular i perfilat. Un cava molt gastronòmic que ens harmonitza amb els aperitius, ideal amb el salmó però també amb tots els peixos en general. També el podem consumir com a copa pel seu carbònic molt ben integrat i un paladar afruitat, melós, d’aromes a violetes i roses, maduixes i cireres es van fonent deixant un gust llarg i persistent.

DO: Cava

Preu: de 10 a 15 euros