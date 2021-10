Cristian Moueix és considerat un dels millors elaboradors i enòlegs del mon. Fill de Jean Pierre Moieux, amo i senyor del Pomerol, elaborador del vi Petrus (4.500) el millor vi del mon. Cristian Moieux és un agricultor molt perfeccionista, capaç d'emocionar-se per tot, meticulós i elegant. El fet d'estudiar a la Universitat de California-Davis i la seva amistat amb els Mondavi, li va donar ales per desenvolupar el seu projecte a Califòrnia. El seu orgull de voler volar més alt va veure que estava en el lloc idoni. Acumula la saviesa que li concedeix trenta-vuit veremes a Pétrus.

El seu mandat ha estat marcat per la introducció de tècniques revolucionàries per millorar la qualitat del raïm. La recerca de l'harmonia ha estat un camí ple d'esforç i compromís. Napanook és considerat per Moieux com el seu vi predilecte pels seus èxits aconseguits.

La verema del 2016 és quasi perfecta. Està elaborat exclusivament amb raïm de les varietats cabernet sauvignon, cabernet franc i petit verdot, a la històrica vinya de Yountville a Napa Valley. De fet, la història de la vinya es remunta al 1838, quan George Yount va plantar les primeres vinyes i va donar nom a la ciutat.

Napanook té un color púrpura intens, desperta aromes a fruita negra, pruna madura, cassis, grosella, violetes, marca profunditat amb xocolata, menta. En boca és molt avellutat, envolta el paladar amb sabors afruitats i especiats, taní madur i sedós de longitud complexa i harmoniosa. És l'oportunitat de tastar un gran vi amb una experiència difícil de millorar.

DO: Yountville Napa Valley (Califòrnia)

Preu: de 85 a 100 euros