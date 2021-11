Les anomenades olives d’Aragó (que són també catalanes, ja que es fan a Ponent i a la Franja, on se’n diuen olives mortes), són unes de les millors, per a mi fins i tot superiors a les de Kalamata, a Grècia, de tanta fama. A Calaceit, per exemple, se’n fan algunes d’extraordinàries, que es venen en comerços locals. Val la pena el viatge.

INGREDIENTS

Un quilo d’olives.

Mig got de vinagre.

Mig got de sal.

Pebre o bitxo.

Pela de llimona.

ELABORACIÓ

Recolliu o plegueu les olives negres (és a dir, ben madures, cap a desembre o més tard, que hagin passat fred). Poseu-les en un garbell o canyís i deixeu-les assecar durant almenys 30 dies, fins que veieu que hagin quedat eixutes. De dia les teniu a fora i de nit les poseu a cobert.

En el moment de confitar-les, renteu-les amb aigua. Feu una barreja amb el vinagre, la sal, el bitxo i la llimona. Poseu-les amb les olives en un pot. Remeneu-ho 4 o 5 vegades fins a arribar a un mes, moment en el qual ja es poden menjar.

NOTES