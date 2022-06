La Guia Repsol ha publicat la llista de Soletes del 2022, en què figuren més de 250 xiringuitos, terrasses i gelateries nous repartits en les 50 províncies d’Espanya. Són llocs inesperats enmig d’una vall, terrasses al caire de piscines naturals, taules al costat de rius, a la vora del mar i també a les ciutats, protegits de la calor.

Es distingeixen per ser locals assequibles, divertits, amb encant i bon producte per picar o menjar, ideals per visitar durant l’estiu que ara comença. Són locals als quals sol anar el públic local, que no solen aparèixer a les llistes habituals.

Aquesta és la llista de Soletes Repsol del 2022:

Terrasses de la llista de Soletes Repsol del 2022

El Molinillo de la Abuela, Padules (Almeria)

La Cuarta Planta, Almeria (Almeria)

La Yaya, Almerimar (Almeria)

Kiosco Amalia, Almeria (Almeria)

El Portón, Zahara de los Atunes (Cadis)

Tk3 Beach Bar, El Puerto de Santa María (Cadis)

La Ola, Conil de la Frontera (Cadis)

Brote, Còrdova (Còrdova)

Bembézar, Hornachuelos (Còrdova)

Casa Rubio, Còrdova (Còrdova)

La Bahía, Salobreña (Granada)

Miba, Salobreña (Granada)

Alqueria de Los Lentos, Nigüelas (Granada)

Chiringuito Bárbaro, Cartaya (Huelva)

El Tranco, Hornos (Jaén)

El Adelfal, Bedmar i Garcíez (Jaén)

Baños, Baños de la Encina (Jaén)

Helados Lauri, Màlaga (Màlaga)

La Mar Bonita, Torremolinos (Màlaga)

Alma Playa, Rincón de la Victoria (Màlaga)

La Plata Casa Matilde, Vélez-Málaga (Màlaga)

El Saladero, Vélez-Málaga (Màlaga)

Chiringuito Gutierrez, Platja Màlaga (Màlaga)

El Hornillero, Vélez-Málaga (Màlaga)

Ayo, Nerja (Màlaga)

El Tintero II, Màlaga (Màlaga)

Miguelito El Cariñoso, Màlaga (Màlaga)

El Caleño, Màlaga (Màlaga)

Santa Bárbara, Sevilla (Sevilla)

Iguana Snacks, Sevilla (Sevilla)

La Llardana, Benasc (Osca)

Bistró Kanguro Truchero, Bielsa (Osca)

Borda Chaca, Jaca (Osca)

La Banera, Ayerbe (Osca)

Terraza Campo de Almendros, Monroyo (Terol)

Mas del Rei, Calaceit (Terol)

Beceite Camping, Beseit (Terol)

Espacio Liceo, Alcanyís (Terol)

Terraza Libertad 6.8, Saragossa (Saragossa)

Kiosco del Bruil, Saragossa (Saragossa)

Nusa Dua Terraza, Saragossa (Saragossa)

La Junquera, Saragossa (Saragossa)

Bodegas Almau, Saragossa (Saragossa)

Casa Pon, Puerto del Rosario (Las Palmas)

La Ola, Corralejo (Las Palmas)

Nativo, Moya (Las Palmas)

La Cueva, Gáldar (Las Palmas)

El Chiringuito Beach Bar, Haría (Las Palmas)

Los Bailaderos, Buenavista del Nord (Santa Cruz de Tenerife)

Kiosko Los Sargos, Frontera (Santa Cruz de Tenerife)

Terraza Chibusque, Güímar (Santa Cruz de Tenerife)

La Fula Gastromar, Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)

Chiringuito El Puntal Tricio, Ribamontán al Mar (Cantàbria)

Casa Lamadrid, Cabezón de Liébana (Cantàbria)

Avril en la Ria, Miengo (Cantàbria)

La Ostrería San Vicente, San Vicente de la Barquera (Cantàbria)

Los Pinos, Riópar (Albacete)

Batán del Puerto, Paterna del Madera (Albacete)

Fogones El Chato, Alcalá del Júcar (Albacete)

La Vega, Ossa de Montiel (Albacete)

Hostal Santa Elena, San Carlos del Valle (Ciudad Real)

Hotel Matías, Ruidera (Ciudad Real)

La Perca Rosa, Ruidera (Ciudad Real)

Agua Riscas, Uña (Conca)

Recreo Peral, Conca (Conca)

La Tejera, Vega del Codorno (Conca)

El Mensario, Campisábalos (Guadalajara)

El Sueño del Infante, Guadalajara (Guadalajara)

Kiosko Puente Romano, Talavera de la Reina (Toledo)

La Azotea de Carlos, Toledo (Toledo)

La Maruja Patio, Toledo (Toledo)

Kiosco del Pozo de las Paredes, San Juan de Gredos (Àvila)

Valdelateja, Valle de Sedano (Burgos)

Galoria, Lerma (Burgos)

La Barca by Juanma, Villarejo de Órbigo (Lleó)

El Obispo, Palència (Palència)

Bar Central, Astudillo (Palència)

El Lagar de San Hipólito, Támara de Campos (Palència)

Bodega Mirador de Campos, Autilla del Pino (Palència)

El Collao, Garcibuey (Salamanca)

Baobar parc Würzburg, Salamanca (Salamanca)

Acekia, Segòvia (Segòvia)

El Duranguito, Fuentidueña (Segòvia)

El Náutico, Vinuesa (Sòria)

Taberna Mercedes, Sòria (Sòria)

La Taberna del Kiosco, Sòria (Sòria)

Mangata, Valladolid (Valladolid)

Calicata, Sardón de Duero (Valladolid)

Mesón Casa Pedro, Tudela de Duero (Valladolid)

La Tarara, Valladolid (Valladolid)

La Panera-Sabor del Vintage, Morales de Toro (Zamora)

La Aceñas, Zamora (Zamora)

Bodega Divina Proporción, Toro (Zamora)

Bar Central, Barcelona (Barcelona)

RoofTop Garden, El Palace Barcelona (Barcelona)

Chiriguito Chalito, Castelldefels (Barcelona)

La Graciosa, Barcelona (Barcelona)

Lasal del Varador, Mataró (Barcelona)

El Patio del Solomillo, Barcelona (Barcelona)

La Donzella de la Costa, Badalona (Barcelona)

Can Fisher, Barcelona (Barcelona)

El Pati de l’Estrella, Palafrugell (Girona)

Restaurant del Llac, Castell de Mur (Lleida)

El Raconet de Manel, Salou (Tarragona)

Terramar, Salou (Tarragona)

Casinet, el Vendrell (Tarragona)

Kioskos de Florida Park, Madrid (Madrid)

El Taller de El Lago, Madrid (Madrid)

Terraza Berlín, Madrid (Madrid)

La Cañada, Pinilla del Valle (Madrid)

Casa Benito, Fuente el Saz de Jarama (Madrid)

Bosco de Lobos, Madrid (Madrid)

Zubi, Punta Baztan (Navarra)

Posada de Labaien, Beintza-Labaien (Navarra)

Bistrot Catedral, Pamplona/Iruña (Navarra)

Hotel Xabier, Javier (Navarra)

Xiringuito La Caleta, Xàbia (Alacant)

Xiringuito La Gallina, Alacant (Alacant)

Bali Café, Xàbia (Alacant)

Xiringuito Olalà, Alacant (Alacant)

See the Sea, l’Alfàs del Pi (Alacant)

La Bandideta, Xàbia (Alacant)

Portosenso Bar, Altea (Alacant)

A la Fresca, Dénia (Alacant)

Berenador Brisamar 1, Borriana (Castelló)

Aqua, Benicàssim (Castelló)

Mandarina Club, Peníscola (Castelló)

Villa Sofía, Benicàssim (Castelló)

Casa Molino Rocafort, Rocafort (València)

Pelikano Unusual Club, el Puig de Santa Maria (València)

Baias Tap Room, Zuia (Àlaba)

El Mirador Jardines d’Uleta, Vitòria-Gasteiz (Àlaba)

Terraza Gran Hotel Domine, Bilbao (Biscaia)

Golfo Norte, Barrika (Biscaia)

Galerna, Bakio (Biscaia)

Talako Kantina, Bermeo (Biscaia)

Fangaloka, Getxo (Biscaia)

Txakoli Motagane, Erandio (Biscaia)

La Cabaña, Hondarribia (Guipúscoa)

Chiringuito de la Isla de Santa Clara, Sant Sebastià (Guipúscoa)

Mola Mola, Orio (Guipúscoa)

Marinela, Sant Sebastià (Guipúscoa)

Alaia, Sant Sebastià (Guipúscoa)

Brasería Venta El Cuerno, Alange (Badajoz)

Choni El Chiringuito, Badajoz (Badajoz)

Marina Villareal, Olivenza (Badajoz)

La Barca del Tío Vito, Herrera del Duque (Badajoz)

El Mirador de Galarza, Càceres (Càceres)

La Cabaña, Ceclavín (Càceres)

Siete Jardines, Càceres (Càceres)

La Terraza, Valencia de Alcántara (Càceres)

Los Molinos, Torre de Don Miguel (Càceres)

Chiringuito de Balarés, Ponteceso (la Corunya)

Mesón Abadía de San Enrique, Boiro (la Corunya)

Golfo Nordés, Carballo (la Corunya)

La Tita Rivera, la Corunya (la Corunya)

Costavella, Santiago de Compostel·la (la Corunya)

O Chamizo da Campa, Ferrol (la Corunya)

As Furnas, Porto do Son (la Corunya)

Bar playa Lires, Fisterra (la Corunya)

El Semáforo de Bares, Mañón (la Corunya)

Playa Fluvial de A Cova Restaurante, Lugo (Lugo)

Chiringuito da Abrela, O Vicedo (Lugo)

A Garrafeira, Leiro (Ourense)

O Muiño Vello, Redondela (Pontevedra)

Terraza Corsario, O Grove (Pontevedra)

Pénjamo, Nigrán (Pontevedra)

Capuccino Marina Ibiza, Eivissa (Illes Balears)

Sa Caleta, Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

Atzaró Beach, Santa Eulària des Riu (Illes Balears)

Alma Eat is Life, Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

San Francisco, Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

Tropicana Beach, Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

El Chiringuito de María, Eivissa (Illes Balears)

Fandango Formentera, Sant Francesc de Formentera (Illes Balears)

Brisa de la Mar, Santa Eulària des Riu (Illes Balears)

Cafeteria Susy, Ciutadella de Menorca (Illes Balears)

Sa Nacra, Ciutadella de Menorca (Illes Balears)

Es Bruc, Es Migjorn Gran (Illes Balears)

Um Chambao Portals, Calvià (Illes Balears)

Na Petra, Santanyí (Illes Balears)

Il Chiringo, Calvià (Illes Balears)

Bugambilia, Calvià (Illes Balears)

Palma 13, Santanyí (Illes Balears)

49 Steps Skylounge, Palma (Illes Balears)

Cas Pagés, Santa Eulària des Riu (Illes Balears)

Sa Trinxa, Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

Camí de Balafia, Sant Joan de Labritja (Illes Balears)

Racó Verd, Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears)

La Mukkeria, Sant Francesc de Formentera (Illes Balears)

Bananes Son Bauló, Santa Margalida (Illes Balears)

Es Pins, Es Migjorn Gran (Illes Balears)

Sa Platgeta des Mal Pas, Alcúdia (Illes Balears)

El Penyal 1957, Palma (Illes Balears)

Sa Fonda, Deià (Illes Balears)

Pou des Lleó, Santa Eulària des Riu (Illes Balears)

La Vida es Sueño, San Román de Cameros (La Rioja)

Finca La Emperatriz, Baños de Rioja (La Rioja)

Tierra de Agua, Caso (Astúries)

Fitomar, Caravia (Astúries)

Ewan Salinas, Salinas (Astúries)

La Mar de Fondo, Navia (Astúries)

La Playa Luanco, Luanco (Astúries)

El Puerto – Casa Seín, Bustio (Astúries)

Camarote de la Martinique, Cartagena (Múrcia)

Cp8, Cartagena (Múrcia)

Bar Culturas, Múrcia (Múrcia)

La Balsa Redonda del Valle, Múrcia (Múrcia)

Zoco del Mar, Águilas (Múrcia)

La Mestiza, La Manga del Mar Menor (Múrcia)

Los Cocedores, Águilas (Múrcia)

Gelateries de la llista de Soletes Repsol del 2022

Heladería La Flor de Valencia, Aguadulce (Almeria)

Helados Toni, Sanlúcar de Barrameda (Cadis)

La Cremeria Gelato Italiano, Cadis (Cadis)

Soler, Jerez de la Frontera (Cadis)

Noccionlata Gelatería, Còrdova (Còrdova)

Marconata, Granada (Granada)

Los Italianos, Granada (Granada)

Heladerías Perandrés, Motril (Granada)

Nuuk Ice Lovers, Huelva (Huelva)

Santa Gema, Màlaga (Màlaga)

Créeme, Sevilla (Sevilla)

Presco, Saragossa (Saragossa)

Aldo, Saragossa (Saragossa)

Ferrara, Saragossa (Saragossa)

Il Carrettino, Saragossa (Saragossa)

Heladería Tortosa, Saragossa (Saragossa)

Boutique Relieve, Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife)

Monerris, Santander (Cantàbria)

Regma, Santander (Cantàbria)

Helados López, Corvera de Toranzo (Cantàbria)

Via Mazzini 43, Santander (Cantàbria)

Helados y turrones artesanos El Portalico, Albacete (Albacete)

La Heladería Artesana, Arenas de San Pedro (Àvila)

Juarreño Plaza Mayor, Burgos (Burgos)

El Valenciano, Lleó (Lleó)

L’Oasis, Cubillas de Rueda (Lleó)

La Valenciana, Zamora (Zamora)

Àrtic Gelat Artesà, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Gocce di latte, Barcelona (Barcelona)

Parallelo, Barcelona (Barcelona)

L’Enxaneta Gelats d’Altura, Palafrugell (Girona)

Bombonera, Girona (Girona)

Gelats Glas, Lleida (Lleida)

Maison Glacée, Madrid (Madrid)

Los Alpes, Madrid (Madrid)

Larramendi, Pamplona/Iruña (Navarra)

Nalia, Pamplona/Iruña (Navarra)

Candela La Gelateria, Redovà (Alacant)

Laneu, Alacant (Alacant)

Qvo Helado Artesano, Altea (Alacant)

Kiosco Peret, Alacant (Alacant)

Véneta, Sagunt (València)

Valentino Gelato, València (València)

Angelato, Vitòria-Gasteiz (Àlaba)

Gelati!! Gelati!!, Bilbao (Biscaia)

Los Italianos, Sant Sebastià (Guipúscoa)

Arrivati, Zarautz (Guipúscoa)

Piedade, Pasaia (Guipúscoa)

Papperino Il Gelato, Sant Sebastià (Guipúscoa)

Dona Doni, Getaria (Guipúscoa)

Helados Artesanos Laura, Càceres (Càceres)

Xearte Brigitte, Santiago de Compostel·la (la Corunya)

La Real, Ribadeo (Lugo)

Vale, Viveiro (Lugo)

Fiordilatte, Lugo (Lugo)

La Central Heladera, Ourense (Ourense)

Vivi’s Eivissa Gelato, Eivissa (Illes Balears)

Gelato Ibiza, Eivissa (Illes Balears)

Can Sintes, Alaior (Illes Balears)

Rivareno, Palma (Illes Balears)

Los Valencianos, Eivissa (Illes Balears)

Le Llamber Manín Sucre, Cangas del Narcea (Astúries)

Temperato Felice Gelato, Múrcia (Múrcia)

Sirvent Oro, Múrcia (Múrcia)

Heladería Chambi, Múrcia (Múrcia)