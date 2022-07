El vi Clos Ancestral 2020 de la Família Torres ha obtingut medalla d’or i una puntuació de 95 punts sobre 100 en el prestigiós certamen de vins britànic internacional Wine Challenge, que s’ha donat a conèixer recentment. La segona anyada d’aquest vi ecològic del Penedès, elaborat amb la varietat ancestral moneu, va captivar al jurat per la seva potència aromàtica, tanins suaus i acidesa brillant que l’han definit com a «vibrant i juvenil» i «molt encantador» en la seva nota de tast.

Clos Ancestral neix del projecte de recuperació del patrimoni vinícola de Catalunya portat per la família Torres. Fa més de dos mil anys que es contempla la viticultura al Castell de Bleda, propietat de la família, al Penedès, on l’arqueologia ha desterrat del passat vestigis ibers, romans, medievals i prefil·loxèrics que proven el cultiu de varietats com la moneu. Aquest és un raïm que madura molt lentament, resisteix bé a les altes temperatures i la sequera i manté nivells moderats d’alcohol i una marcada acidesa. En aquest cupatge del 2020 la moneu a guanyat pes, però també s’inclou les varietats ull de llebre i garnatxa. En la seva elaboració el vi embelleix en bóta de roure durant deu mesos, la resta es manté en dipòsits d’acer inoxidable per potenciar les aromes. En el cas de la Moneu una part del vi fa la criança en tenalles de fang i àmfores com es feia antigament.És dels millors vins que he tastat últimament, de color bell granat cirera picota. Presenta un ventall d’aromes florals i de fruits vermells com el gerd. En el seu pas en boca és àgil, lleuger, suau de textura amable i molt gustós a fruita, taní domat i acidesa fresca.