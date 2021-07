La vila del Port de la Selva destaca per ser un petit enclavament de tradició marinera, que manté l’esperit de poble pesquer, tranquil i amb una immillorable situació dins la península del Cap de Creus. L’entorn es caracteritza per la seva gran bellesa i riquesa on es combinen la blavor del Mediterrani, amb la verdor de les vinyes i olivars, culminant en cims destacables com Sant Salvador de Verdera (671 metres).

A més, El Port de la Selva compta amb una gran varietat de paisatges i camins per descobrir l’entorn, des d’arran de mar, pels camins de ronda que són aptes per a tots els públics, fins als més alts i atrevits, com el sinuós i escarpat corriol que puja a les ruïnes del castell de Sant Salvador de Verdera des del monestir de Sant Pere de Rodes. La sinuosa zona muntanyenca de la serra de Rodes i el massís del Cap de Creus, la ufanor de les valls de Rubiés, Sant Baldiri i Santa Creu, l’encís de les cales abruptes de la mar d’Amunt, com la cala Tamariua i la imponent badia on reposa el poble, són el complement perfecte a un indret ja de per si pintoresc.

La geografia portselvatana ha estat, i és encara, font d’inspiració d’escriptors, pintors i altres artistes com J.V. Foix, J. M. de Sagarra, Alexandra Plana o Tomàs Garcés que hi van trobar la inspiració per escriure-hi algunes de les seves obres d’ambientació marinera. La tradició cultural queda palesa al llarg de la història de la vila, i actualment al llarg de l’any se celebren actes i esdeveniments que recorden i enalteixen la història i el llegat del territori, així com també altres manifestacions més actuals com la Fira de l’Espàrrec o el Tramuntanart, la mostra d’art contemporani dedicada a la tramuntana que engloba artistes d’arreu.

A tot això, cal afegir-hi l’important patrimoni històric de primer ordre que té el seu màxim exponent en el monestir de Sant Pere de Rodes i el poblat de la Santa Creu, sense oblidar l’emblema del poble, l’església de Santa Maria de les Neus, i les restes que van des del neolític, com els dòlmens i inscultures, a l’arquitectura tradicional de la pedra seca.

Aquesta combinació entorn-patrimoni ens proporciona racons únics i irrepetibles, que fan del Port de la Selva, un lloc ideal per viure-hi, passar-hi el cap de setmana o les vacances, ja que el municipi compta amb una oferta hotelera renovada, apartaments, càmpings i restaurants que ofereixen una oferta gastronòmica de qualitat basada en el producte de proximitat. Amb un miler d’habitants el Port de la Selva continua sent un poble tranquil, plàcid, on el temps sembla aturar-se per moments, i sens dubte, un dels més ben conservats del litoral, un oasi dins el bullici turístic de la Costa Brava.