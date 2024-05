REC.0: Un recorregut comercial d’1,5 quilòmetres

El comerç electrònic en el sector de la moda, la venda de roba per internet, suposa un 21,9% de les operacions totals del sector, segons les dades del Clúster Català de la Moda. Aquest percentatge situa les dades d’Espanya per sobre de països com França i Itàlia. Es tracta d’una tendència en progressió en els últims anys, en què tenen més incidència els més joves. El festival Rec.0 d’Igualada es rebel·la contra aquest model i reclama, reivindica, la venda en directe. El festival torna del 8 a l’11 de maig «amb una proposta que reforça més que mai l’experiència de comprar roba de manera presencial, un hàbit que està perdent terreny especialment entre els joves», segons admeten fonts de l’organització.

El Rec.0 ha sigut una proposta d’èxit en l’última dècada, una cita en què les empreses ofereixen a preus especials els excedents d’estoc. Es tracta de quatre dies de vendes d’empreses de marca de tipologia variada, amb botigues efímeres situades a les velles instal·lacions d’un barri industrial on es tractava la pell per introduir-la en el sistema de la roba, el calçat i els complements. En una mica més de 60 fàbriques d’adobaments, encara impregnades de l’olor del tractament de la pell, s’hi instal·len un centenar de botigues. Centenars de persones acudeixen en cada edició al Rec.0 en un recorregut comercial d’un quilòmetre i mig.

Davant aquesta tendència, el Rec.0 es reivindica com una oportunitat per poder comprar la roba de manera presencial i, en molts casos, directament dels mateixos dissenyadors que han creat les peces. Des de grans marques internacionals i nacionals com Adidas, Levi’s, Munich, Häglofs, Castañer, entre d’altres, fins a petits creadors i dissenyadors locals com Miriam Ponsa, Who, Baluard Barcelona o Amt. És una oportunitat perquè els clients puguin intercanviar opinions amb els responsables directes de les marques, que durant quatre dies (del 8 a l’11 de maig) i de manera excepcional es troben darrere dels taulells de les pop-up stores.

L’experiència de compra presencial, a més, al Rec.0 es pot viure de manera festiva i col·lectiva. Precisament, el lema d’aquesta edició de primavera és L’excusa perfecta, ja que el Rec.0 és també un pretext per fer un parèntesi en la rutina diària i disfrutar de la gastronomia i de la música del programa cultural paral·lel.