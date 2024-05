Espurnes Barroques, a punt per a la nova edició

El Festival Espurnes Barroques celebrarà aquesta primavera la setena edició, amb una vintena d’activitats, de l’11 de maig al 9 de juny, incloent-hi 14 concerts, conferències, tastos i refrigeris, tallers o performances, que es repartiran per 23 poblacions de la Catalunya Central, la Segarra i la Noguera.

cartell 2024 espurnes barroques / Espurnes Barroques

La programació d’aquesta edició girarà al voltant de Heinrich Biber, un compositor i violinista txec que a finals del segle XVII va compondre les Sonates del rosari. Seran el fil conductor del festival, que té per lema Goig, dolor i glòria coincidint amb els tres conceptes en els quals s’agrupen els 15 misteris del rosari. Al llarg de tot el festival s’interpretaran les 15 sonates per a violí, en cicles de cinc durant tres caps de setmana i amb un últim en el qual la violinista Lina Tur Bonet abordarà la interpretació integral davant els retaules del Roser de Ponts (Noguera) i de la Molsosa (Solsonès). En les jornades prèvies també hi haurà concerts als retaules del Roser de Salelles (Bages), Correà (Berguedà) i Matamargó (Solsonès). Uns concerts que s’acompanyaran de tastos pensats expressament per a l’ocasió, segons explica el director del festival, Josep Barcons, perquè busquen l’associació amb cada posada en escena, ja sigui per la temàtica, per l’entorn o per altres vincles. Així doncs, no hi faltarà ni la cervesa ni les pastes txeques, així com varietats de vins o monedes de xocolata.

Més enllà de la programació que s’oferirà, la setena edició posa sobre la taula l’impuls que ha pres el festival des que va néixer el 2018. «Som en la setena edició, que ha multiplicat per 10 el pressupost de la primera» fins a arribar a més de 300.000 euros, explica el president de la Fundació Espurnes Barroques, Jaume Badia. «Això ens dona la idea de l’entusiasme i l’esforç que hi ha darrere», afegeix, i valora l’esperit d’un festival que va néixer per commemorar els 20 anys dels incendis que van afectar la Catalunya Central, «i que ha ajudat a fer reviure un territori».

El concert inaugural del festival se celebrarà l’11 de maig a l’església de la Pobla de Claramunt (Anoia) a càrrec de Cantoría. Oferiran una proposta al voltant dels cants del cicle de Nadal. El punt final serà el diumenge 9 de juny a la tarda a Castelltallat (Bages) amb l’actuació de la soprano manresana Nuria Rial, acompanyada per l’orquestra Vespres d’Arnadí, dirigida per Dani Espasa.