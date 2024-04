La vall de Ribes, per anar sense presses

Senders, camins de muntanya, bona gastronomia, natura i aire pur... Tot conjuga en un sol espai: la vall de Ribes, a la comarca del Ripollès, entre la Garrotxa i la Cerdanya. Un autèntic paradís que només requereix una actitud i un compromís: recórrer la vall sense presses.

La vall de Ribes, sinònim de benestar, ofereix un gran ventall d’activitats. Sempre hi ha alguna cosa per fer. Una excursió sense complicacions, asseure’s en una bona taula, admirar un paisatge o fer una ascensió més complexa si tenim prou preparació. Tot és possible a la vall de Ribes. És un territori singular per la seva natura i pels «poblets que la componen: Campelles, Pardines, Planoles, Queralbs, Vall de Núria, Toses i Ribes de Freser», segons ens la presenten.

Els amants d’estar en contacte amb la natura estan de sort, ja que a la vall de Ribes es poden practicar gran quantitat d’activitats adaptades a les diferents èpoques estacionals de l’any. L’aventura es pot traduir en la possibilitat de practicar barranquisme, escalada, marxa nòrdica, senderisme, trail running, BTT i altres disciplines esportives. Tot s’adapta a les nostres possibilitats i preparació. Una de les activitats que s’aconsellen és el senderisme. Diuen que és l’activitat estrella, ja que se’ns presenten quilòmetres de sensacions a través de camins «plens de color, paisatges, història i aire pur».

Des de Turisme de la Vall de Ribes proclamen totes les virtuts que reuneixen les diferents rutes de senderisme que tenim al nostre abast. «A cada metre, un nou motiu per somriure i disfrutar dels encants de la ruta. El senderisme a la vall de Ribes és així: la ubicació dels pobles, l’aigua dels rius, la natura exuberant, els boscos, la presència de muntanyes i valls, de cultura romànica i una infinitat d’atractius més fan de totes les rutes una opció més que desitjable en qualsevol moment de l’any». Tots els camins estan perfectament senyalitzats i s’adapten a totes les condicions físiques, ja que els recorreguts es poden completar en una hora o en deu. Només cal tenir a punt un bon equipament i escollir l’itinerari que més s’adapti a les nostres possibilitats.

I, quan arribi l’hora del descans i reposar forces, trobarem una gran oferta gastronòmica composta per embotits, formatges, mel i plats cuinats.