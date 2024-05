Puigdemont al·lega al Tribunal de Comptes que no s’ha concretat cap despesa il·legal del ‘procés’

La defensa de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal de Comptes (TdC) que desestimi la reclamació que la fiscalia i Societat Civil Catalana (SCC) li fan a ell i a 34 ex alts càrrecs del Govern per les despeses d’Exteriors i del ‘procés’. En el seu escrit de conclusions, avançat per ‘El Món’ i al qual ha accedit l’ACN, Puigdemont al·lega que se li han vulnerat diversos drets i que la demanda no concreta les despeses il·legals de l’1-O o altres actuacions del Govern. La fiscalia reclama a Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d’excàrrecs del Govern 3,2 milions d’euros, i SCC, 4,9 milions per les despeses de l'1-O i de la promoció de la independència de Catalunya a l'exterior del 2011 al 2017.

“Hi ha un afany de criminalitzar la Generalitat”, afirma Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, del qual sosté que se’ls fa responsable de tota despesa només pel fet de ser el màxim representant del Govern, sense concretar el responsable concret de cada partida. L’escrit de conclusions també recorda que el 2017 els comptes de la Generalitat estaven intervinguts i controlats pel Ministeri d’Hisenda, que en el seu moment va insistir que no s’havia gastat cap euro públic en l’1-O.

L’escrit també considera que tant el tribunal com les dues acusacions han utilitzat un “constant to criminalitzador de totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme per la Generalitat de Catalunya fins al punt d’incloure, com a perjudicis, despeses que no s’han arribat a produir”.

Igualment, Boye denuncia que en aquest procediment el TdC no ha respectat que Puigdemont té immunitat, ja que es va iniciar quan ell era diputat al Parlament europeu. També reitera la “”irregularitat” del ‘non bis in idem,’ és a dir que no es pot perseguir una persona pels mateixos fets, com és en aquest cas per la via penal, el Tribunal Suprem, i la comptable, el Tribunal de Comptes.