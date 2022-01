L’Organització Mundial del Turisme ha escollit dos pobles d’Espanya entre els millors turístics del món, Morella (Castelló) i Lekunberri (Navarra). L’OMT va llançar el concurs el mes de maig passat. Un total de 75 estats membres de l'organització van proposar 174 pobles. Cada país podia presentar un màxim de tres candidatures per a l’edició de 2021. El resultat s’ha fet públic avui i recull una llista de 44 localitats de 32 països dels cinc continents. «Tots ells es caracteritzen pels seus recursos naturals i culturals, enfocaments innovadors i transformadors i el seu compromís amb el desenvolupament del turisme, d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)», expliquen des de l’OMT.

Morella, poble d’interior situat al nord de la província de Castelló, és conegut pel seu patrimoni arquitectònic i cultural. Entre els edificis més emblemàtics hi ha el castell del segle XIII, una fortificació d’arquitectura islàmica amb reformes posteriors d’arquitectura medieval, envoltat de muralles. També és singular la basílica arxiprestal Santa Maria Major, considerada un dels temples més bonics del Mediterrani, una autèntica joia del gòtic religiós. Altres dels seus atractius són el carrer porticat Blasc d’Alagó i l’edifici de l’ajuntament, que acull una presó del segle XIV. La localitat està envoltada de boscos i paratges naturals. La gastronomia és un altre dels seus atractius, amb plats de tota la vida amb xai, vedella o porc, a més d’embotits i formatges i les croquetes morellanes.

El poble navarrès de Lekunberri, situat a una trentena de quilòmetres de Pamplona, destaca pel seu barri antic. La localitat data del segle XII i al llarg de la seva història ha patit nombrosos setges, per això el seu nom prové de «lloc nou», per la quantitat de vegades que ha hagut de ser reconstruït. Una altra de les seves peculiaritats són els seus grans casalots, concentrats al carrer Sant Joan, nom amb què es coneix també la parròquia del segle XIV. La proximitat a Pamplona ha fet que Lekunberri sigui parada i fonda de molts personatges famosos, com Ernest Hemingway, que es va allotjar a la localitat durant una de les seves visites als Sant Fermins i que va disfrutar no només del seu entorn natural, sinó també de la seva rica gastronomia.