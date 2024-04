El Balloon Museum d’‘Emily in Paris’ aterra a Barcelona

Els fans d’Emily in Paris, l’arxiconeguda sèrie de Netflix, segur que recordaran la trobada d’Emily i Gabriel al museu dels globus durant la tercera temporada. Un espai ple de color en el qual els protagonistes van disfrutar com nens a la piscina de boles i van passejar per sales plenes de color i d’obres pop air. Doncs bé, ara és possible viure aquesta experiència a Barcelona. Després de recollir èxits a Roma, París, Milà, Madrid, Nàpols, Nova York, Londres i Atlanta, el Balloon Museum instal·larà la seva exposició itinerant Pop air a la Ciutat Comtal.

El Palau Victòria Eugènia de Barcelona, situat a Montjuïc, acollirà aquesta exhibició dinàmica i interactiva per la qual ja han passat 4 milions de visitants a les diferents ciutats que l’han acollit. Un pla ideal per disfrutar d’una estona amb amics, la família o per tenir una cita.

Interactuar

Una piscina gegant de boles sota un sostre també ple de boles que representen un nou macrocosmos, figures impossibles fetes amb inflables, colors... El Balloon Museum és una experiència per als sentits. No es tracta únicament de contemplar. Aquesta exposició convida els seus visitants a interactuar amb tot el que veuen.

Es tracta de la primera exposició dedicada a l’art inflable, que dona visibilitat al resultat d’enfrontar-se a un element com l’aire a través d’un recorregut amb escultures inflables, obres interactives i grans instal·lacions. «Pop air reflexiona sobre les noves expressions i tècniques artístiques associades a la itinerància i a l’impuls d’obres contemporànies inèdites», expliquen des de l’exposició.

«La instal·lació de Balloon Museum respon a una immersió sensorial en què l’espectador interactua entre formes inesperades i obres en moviment que pot tocar i sentir, amb les quals pot dialogar i emocionar-se», expliquen des de l’exposició. Una manera de canalitzar la cultura com una diversió reflexiva que convida a la socialització física, digital i cultural. «Les persones són el centre d’una estimulació constant per veure, sentir i viure a través i gràcies a l’art inflable», assegura.

Les obres

En total, Pop air compta amb 17 obres dissenyades per artistes i estudis de talla internacional. Polyheadra, de Karina Smigla-Bobinski, és una instal·lació interactiva que convida els visitants a configurar l’obra acoblant tubs de diferents mides i longituds; Cloud swing, de Lindsay Glatz & Curious Form, ofereix una experiència lúdica amb gronxadors suspesos de núvols de colors i llum; Glowing spiral, d’Hyperstudio i Mauro Pace és una instal·lació immersiva i interactiva per reflexionar sobre les forces invisibles que donen forma al món. HyperStudio també comptarà amb Hypercosmo, el cor de l’exposició Pop air.

D’altra banda, Tholos, de Plastique Fantastique, és una estructura que desafia el visitant a pensar sobre la geometria espacial i la gravetat; Knot, de Cyril Lancelin, és una escultura inflable que representa un nus per reflexionar sobre l’espai; Never ending story, de Motorefisico, trasllada els visitants a un espai on es perden les referències espacials convencionals per endinsar-se en un univers múltiple; ARIA: The breath immersive experience, de Pepper’s Ghost, és una increïble experiència immersiva en la qual el visitant es veu embolicat d’una multitud de globus perduts pel cel.

(Bau(ncy), de Jimmy Kuehnle, convida a endinsar-se al seu laberint inflable amb una aventura nova en cada gir; Canopy, de Pneuhaus & Bike Powered Events, convida els visitants a formar part de la seva instal·lació interactiva; The Ginjos, de Rub Kandy, és una instal·lació amb personatges de diferents formes i colors, individus misteriosos; The goof, de Filthy Luker, amb la seva impressionant escultura inflable; Together forever, la nova obra d’Eness, que és una instal·lació inflable que gira sota conceptes com les relacions socials i la unió entre les persones.

Finalment, els visitants també podran veure Into the rainbow, d’Ultravioletto, que, a través d’ulleres de realitat virtual, farà que el visitant s’endinsi en diferents escenaris; Soft hurricane. A quiet storm, d’Ensemble, amb la seva instal·lació immersiva i experiencial; i Silenus, de Max Streicher, una silueta gegant inflable que l’artista va crear a partir del motllo d’un amic artista.

Horaris i entrades

El Balloon Museum de Barcelona obrirà les portes l’1 de maig i es quedarà a la ciutat fins al 15 de setembre. De dilluns a dijous, l’exposició pot visitar-se de 10.30 h a 14.30 h al matí i de 16.00 h a 21.00 h a la tarda i els divendres l’horari de tarda s’amplia fins a les 22 h. Els caps de setmana es pot visitar Pop air de 10 h a 22 h dissabte i de 10 h a 21 h els diumenges. Les entrades es poden adquirir a les taquilles o a través de la seva web.