IGUALADA

La Principal de la Bisbal -Dissabte, a les 18.30 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Concert amb la cobla-orquestra, que oferirà el concert de festa major Serenata.cat. Entrades: 12 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

MANRESA

31 FAM -Dissabte, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert en el qual la banda que fusiona trap, dancehall i funky presentarà el seu últim treball, Jetlag. Entrades: 12 euros; i 10 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Rosario -Diumenge, a les 19 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert de la petita del clan Flores en el qual presentarà el seu últim treball, Te lo digo todo y no te digo na. Entrades: 52 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Escena

GIRONELLA

«Innocència» -Dissabte i diumenge, a les 18 h, a l’Espai Santa Eulàlia. En el marc del cicle Culturitza’t, espectacle de teatre, música i dansa, que inclou cinc monòlegs. Entrades: 5 euros. A la venda a culturitzat.cat.

IGUALADA

«Iaia»- Divendres i dissabte, a les 19 i a les 21 h; i diumenge, a les 18 i a les 20 h, al Teatre de l’Aurora. Una obra de teatre on el públic entrarà al menjador de casa la iaia per reconstruir i reviure els seus records. Un altaveu a la vida de les iaies a través del seu testimoni captat en videotrucada, a càrrec del col·lectiu de teatre multidisciplinari Mambo Project. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció de divendres a les 21 h. Entrades: 16 i 13 euros. A la venda a www.teatreaurora.cat.

«Dia escolar de la no-violència i la pau» -Diumenge, d’11 a 13.30 h, al barri de Fàtima. Acció teatral sensibilitzant aspectes relacionats amb les violències, amb la participació de tot l’alumnat de la Tarima. Organització: Escolta de Teatre La Tarima.

«Començar» -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. David Verdaguer i Mar Ulldemolins protagonitzen aquesta història escrita per David Eldride, un amor a primera vista quan són a prop de la quarantena. Entrades: 20, 18 i 15 euros. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

Mayumana -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Espectacle Currents de la companyia de dansa i percussió israeliana. Entrades: 35 euros i 20 euros per a menors de 16 anys. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«El camp» -Dissabte, a les 19 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Obra de Martin Crimp, amb direcció de Mar Casas i Meritxell Calvo i a càrrec del Taller Contemporani de l’Escola d’Arts Escèniques (EAE) de Manresa. Entrada gratuïta. Es pot obtenir a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«Manresa 2022 Transforma» -Dissabte, a les 20 h, a la plaça Major. Espectacle inaugural de música i dansa aèria de la companyia Sacude Danza, amb la participació de Xàldiga i la Colla Castellera Tirallongues. Encetarà la commemoració dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat.

NAVARCLES

«L’assistenta» - Dissabte, a les 20.30 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Repàs tragicòmic a les misèries de l’estat del benestar a càrrec d’una treballadora social en crisi, a càrrec dels berguedans Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga. Entrades: 8 euros. A la venda a navarcles.fila12.cat. Dins de l’abonament trimestral TAN.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Ni rastre de qui vam ser» -Dissabte, a les 20 h, al teatre Casal Cultural. Espectacle teatral de Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Entrades: 10 euros (anticipades, jubilats i joves) 12 euros (taquilla). A la venda a www.santfruitos.cat i a l’APP mòbil, a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, al NexeJove i a la biblioteca municipal.

SÚRIA

«Bloquejats» -Diumenges 30 de gener i 6 de febrer, a les 18 h, al teatre del Foment Cultural, Comèdia dirigida per Eduard Reguant Gallego. Venda d’entrades: a l’establiment Milar Reguant Agut, a www.fomentculturalsuria.cat i a la taquilla, una hora abans de cada funció.

Audiovisual

CALAF

Cine Xic -Diumenge, a les 18 h, al Casino de Calaf. Projecció d’Ernest & Celestine, contes d’hivern, en el marc del cicle promogut per Òmnium Cultural. És una nova adaptació dels populars contes infantils de Gabrielle Vincent, plena d’encant i valors positius, que manté la bellesa de les il·lustracions originals. Entrades: 4,50 euros; i 3 euros per als socis d’Òmnium Cultural i del Casino.

SOLSONA

«Procés Sankara, la victòria del qui persevera» -Divendres, a les 19 h, al casal popular La Fura. Projecció del documental i xerrada-debat amb Àlex Verdejo, de Poble Íntegre, i director del teball que mostra com ha estat l’inici del judici per l’assassinat de Thomas Sankara i 12 companys seus el 15 d’octubre de 1987 a Burkina Faso. Sanakara liderava un procés revolucionari. Entrada lliure.

Lletres

GIRONELLA

Club de lectura Llegir el teatre -Divendres, a les 18 h, a la biblioteca. Es comentarà La casa del dolor, de Víctor Sánchez Rodríguez. Condueix: Jaume Fígols.

Presentació: «Les fargues del Berguedà» uAvui, a les 18 h, a la sala d’actes de la biblioteca. Es presentarà el llibre de Josep Sánchez i Roser Comas.

IGUALADA

Nou club de lectura de ciència-ficció -La Biblioteca Central posarà en marxa el Club de lectura Fahrenheit 451, adreçat als lectors de ciència-ficció. El club és gratuït i pren el nom d’una de les obres més conegudes d’aquest gènere, signada per Ray Bradbury. Les trobades es faran els dijous, a les 19 h, cada mes i mig aproximadament, i seran moderades pel llibreter i especialista en el gènere Jorge Jiménez del Moral. La primera sessió serà el dijous 17 de febrer per comentar Flors per a l’Alguernon, de Daniel Keyes. El 31 de març es parlarà de La mà esquerra de la foscor, d’Úrsula K. Le Guin. El 12 de maig, Les lluminoses, de Lauren Beuker, i el 7 de julio, Muerte de la luz, de George R. R. Martin. Les persones que vulguin participar-hi només han d’anar a la biblioteca per inscriure’s gratuïtament i recollir l’exemplar del llibre.

MANRESA

Club de lectura de la dona -Divendres a les 18 h, a la sala tallers de la biblioteca de Casino. Es comentarà Dona al punt zero, de Nawal El Saadawi.

Presentació: «El calaixet de les històries» -Dissabte, a les 18 h, a la sala d’actes de la biblioteca del Casino. Presentació del llibre de Jordi Martinez Sanchez (autor) i Xavier Almirall i Mir (Il·lustrador).

MOIÀ

Tertúlia literària -Dilluns, a les 19.30 h, a la biblioteca 1 d’octubre, es comentarà la novel·la Les lleialtats, de Delpgine Vigan, a càrrec de l’editor i traductor Jordi Martín Lloret.

NAVARCLES

Tertúlia jove Entrelínies -Dilluns, a les 19.30 h, a la biblioteca Sant Valentí. Es comentarà Un mag de Terramar, d’Ursula K. Le Guin. Amb Maryam Asakat i Aïna Alvarez.

Fires i festes

ESPARREGUERA

Tres Tombs - Dissabte, a les 11 h, a la residència de Can Comelles, traspàs de la bandera. Els abanderats d’enguany seran els treballadors de la rediència Can Comelles, en reconeixement com a personal essencial en la lluita contra la Covid. A les 11.30 h, a la residència de Can Comelles, entrega de tortells a la residència d’avis, gentilesa de la pastisseria Grau. En acabar es faran tres voltes simbòliques amb els gents de l’Hípica d’Esparreguera i mostra de balls de bastons amb la Colla Bastonera del Montserratí. A les 19 h, a l’auditori Escola El Puig, concert amb la Big Band Bum de l’EMDE. Activitat gratuïta amb aforament limitat.

MOIÀ

Ball de contrapàs curt de Moià -Diumenge, passant els Tres Tombs, dansa que per tradició s’associa als traginers i al seu patró Sant Antoni. A les 13 h aproximadament, a la plaça Major, benedicció del tercer tomb.

MONISTROL DE MONTSERRAT

9a Festa dels Romeus - Dissabte, durant tot el dia, pel nucli antic de la vila, es representa l’origen històric del Vot de Poble a Sant Sebastià.

Infantil

CALAF

«Klé» -Dissabte, a les 18.30 h, al Casino de Calaf. Espectacle de teatre visual sobre l’imaginari de l’artista Paul Klee, amb la música en directe del violinista de Blaumut, Vasil Lambrinov. En el marc del 125è aniversari del Casino de Calaf. Entrades: 12 euros, i 9 per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

MANRESA

«Pedalant entre vinyes» -Divendres, a les 18 h, a l’àrea infantil de la biblioteca de l’Ateneu Les Bases. Espectacle de contes amb titelles sobre el medi ambient a càrrec de Daina Teatre. A partir de 3 anys acompanyats d’adults. En el marc del programa Biblioteques amb DO. Cal inscripció prèvia a bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

«Dins la panxa del llop» -Dissabte, a les 17.30 h, a l’Espai Plana de l’Om. Espectacle de la Cia De Paper. Concert narratiu amb titelles de paper que transporta a boscos, mars i deserts per oferir un retrat de la cadena alimentària amb un toc d’humor i molta música. A partir de 3 anys. Entrades: 8 i 6 euros amb el carnet d’Imagina’t. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Hora del conte -Divendres, a les 18 h, a la biblioteca. Tic tac plic plic plac, amb Sandra Rossi. Especial per a infants d’1 a 4 anys.

SÚRIA

Taller: «Experimenta amb el raïm» -Dissabte, a les 11 h, a la biblioteca pública. Manualitats per a infants a partir de 5 anys. Cal fer inscripció a la biblioteca: 93 869 52 44. En el marc dels programes Lletres i Vins 2022 i Biblioteques amb DO.

Balls-concerts

MANRESA

Escola Swing (carrer del Sol) -Diumenge, a les 18 h, ball de saló a càrrec de la direcció de l’antiga sala Màrius.

NAVARCLES

L’Esplai -Dissabte, a les 17 h, ball amb Raül.

Caminades

MANRESA

Centre Excursionista de la Comarca del Bages - Diumenge, a les 7.45 h, trobada davant del col·legi La Salle. Excursió matinal del cicle Sostres Comarcals al Tibidabo (512 m), al Barcelonès. 19 km i 654 m de desnivell. Sortida amb cotxes particulars. Inici de la ruta circular a la plaça Rotary a Sant Cugat del Vallès. Cal inscriure’s a www.cecb.cat, a la secretaria CECB (de 19 a 21 h) o bé al 93 872 29 12. Preu: 5 euros; 2 euros per als federats no socis; 3 euros per als socis no federats; i gratuït per als socis federats. Majors de 70 anys no federats: 5 euros socis; i 7 euros no socis.

Centre Excursionista Montserrat - Diumenge, a les 7 h, sortida de Caminades a Calders. Ruta circular Calders, Forat Micó, font Bellveí, pou de glaç, salt del Molí, castell de Calders, balma del Cargolaire i Calders. L’aproximació es farà en cotxes particulars. La sortida és oberta a tothom, socis de l’entitat i no socis. Socis, gratuïta. No socis, 6 euros (cobreix l’alta de soci a l’entitat pel dia de l’activitat + l’assegurança). Cal apuntar-se a secretaria@centreexcursionistamontserrat.cat o 623 61 1 366 (whatsapp).