Netflix i la Fundació AISGE (entitat que gestiona els drets de propietat intel·lectual d’actors, dobladors, ballarins i directors de l’escena a España) han unit forces per llançar un pla conjunt de mesures socials i formatives per tal d’ajudar professionals del sector audiovisual a partir d’aquest estiu i fins a mitjans del 2022.

Concretament, la plataforma contribuirà a llançar aquests projectes dotant-los amb 720.000 euros i es preveu que la campanya beneficiï prop d’un miler de professionals. El pla d’ajut oferirà un calendari d’activitats formatives pel sector al llarg dels propers onze mesos a València, Madrid, Barcelona o Sant Sebastiá.

D’altra banda, Netflix també vol a partir d’ara mirar d’entrar al mercat dels videojocs, segons apunten Axios i Bloomberg. En aquestes informacions s’especifica que l’empresa ha constituït una divisió dedicada als videojocs i també ha fet diversos fitxatges estratègics per nodrir. De moment, no hi ha confirmació però la idea passaria per crear a partir dels seus films i sèries originals.