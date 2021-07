Cada vegada es coneixen més noms del càsting de Tu cara me suena 9. El talent d’imitacions tornarà la pròxima temporada a Antena 3 i ho farà intentant sorprendre als seus espectadors amb famosos que no havien passat abans per un concurs, com és el cas de l’última confirmada, l’actriu catalana Lydia Bosch. Segons una informació de La Vanguardia, Bosch se suma a la llista de concursants on també figuren Los Morancos, el cantant d’Operación Triunfo Agoney, i l’actriu Loles León. En total, quatre dels nou possibles concursants. D’aquesta manera, Bosch s’estrena en un concurs després d’haver triomfat com a presentadora.