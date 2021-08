L’actor Johnny Depp rebrà el Premi Donostia en la 69a edició del Festival de Sant Sebastià en reconeixement a la seva trajectòria, segons va anunciar ahir el certamen. El nord-americà recollirà el guardó el dimecres 22 de setembre, en la que serà la seva tercera visita al festival després del seu pas el 1998 juntament amb Terry Gilliam i el 2020 per la participació de Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan. Intèrpret en més de 90 produccions audiovisuals, Johnny Depp ha estat nominat en tres ocasions als Oscar, ha obtingut un Globus d’Or i també ha produït una desena de pel·lícules, la més recent El fotógrafo de Minamata.

Així mateix, Depp també ha dirigit diversos curtmetratges i el llargmetratge The Brave, on va comptar amb Marlon Brando com a intèrpret. En la seva trajectòria com a actor ha encarnat una varietat de personatges i ha estat acompanyat de noms com Pénelope Cruz, Javier Bardem, Dustin Hoffman, Al Pacino,, Leonardo DiCaprio o Marion Cotillard.

Depp va debutar en el cinema amb 21 anys a Pesadilla en Elm Street. Durant la seva carrera ha destacat en films com Eduardo Manostijeras, Dead Man, Sleepy Hollow, The Tourist,La novena puerta o en la reeixida saga de pel·lícules Piratas del Caribe.