Mònica Terribas, que fins l’any passat era la conductora i directora d’El matí de Catalunya Ràdio, programa que va abandonar sorprenentment l’estiu del 2020, ha fitxat com a nova tertuliana al programa El món a RAC 1, dirigit per Jordi Basté, que justament ahir va començar la seva nova temporada.

Així, la periodista s’incorporarà al programa amb Pablo Iglesias, exvicepresident del Govern espanyol, que va anunciar la setmana passada que també faria de tertulià al programa radiofònic per tornar-se a dedicar al «periodisme crític i d’investigació», segons va informar el mateix Iglesias.

Terribas ha explicat que ha acabat acceptant el lloc per la insistència del seu company, Jordi Basté, amb el qual sempre ha demostrat tenir una gran complicitat malgrat haver competit durant anys per liderar la màxima audiència de la ràdio catalana. Tot i així, ha aclarit que sempre ha estat crítica amb les tendències de les tertúlies però que són un espai important per «escoltar i aprendre dels altres», segons un comunicat de l’emissora.

D’altra banda, Pablo Iglesias suma una tercera col·laboració en un mitjà després d’haver fitxat per Cadena SER com a nou analista polític a Hora 25.