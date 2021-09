La pel·lícula El ventre del mar, escrita i dirigida per Agustí Villaronga, ha estat seleccionada per l’Acadèmia del Cinema Europeu per participar a la 34a edició dels Premis de Cinema Europeu. Els finalistes de la cerimònia es donaran a conèxier el 9 de novembre durant el Festival de Cinema de Sevilla i l’entrega dels guardons es farà l’11 de desembre a Berlín.

El film de Villaronga ja porta un llarg recorregut pels festivals internacionals de cinema. Va rebre la Bisnaga d’Or a la Millor Pel·lícula al Festival de Cinema de Màlaga i cinc guardons més de la secció oficial: Bisnaga de Plata a la Millor Direcció (Agustí Villaronga), a la Millor Interpretació Masculina (Roger Casamajor), Millor Guió (Agustí Villaronga), a la Millor Música (Marcus J. G. R) i, finalment, a la millor fotografia (Josep M. Civit i Blai Tomàs). El ventre del mar es va rodar a Mallorca durant l’agost del 2020 i s’inspira en un capítol de la novel·la Oceà Mar, de l’escriptor Alessandro Baricco, que pretén entendre com s’enfronta l’ésser humà als conflictes. Més concretament, l’argument gira entorn de l’horror que viuen 147 homes confinats (i a la deriva) enmig del mar. La pel·lícula és una coproducció entre TV3, Filmin i La Perifèrica Films.