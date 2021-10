La plataforma HBO Max ha fixat finalment l’estrena de And just like that, l’esperada continuació de Sexo en Nueva York. Després d’una llarga espera, els seguidors de la popular sèrie de la dècada dels noranta podran seguir les aventures Carrie, Miranda i Charlotte a partir del pròxim mes de desembre, tot i que encara no s’ha concretat la data exacta. La continuació de Sexo en Nueva York, en la qual destaca l’absència del personatge de Samantha Jones, després que l’actriu Kim Cattrall renunciés a participar-hi, mostrarà com les protagonistes afronten la crisi dels cinquanta i s’adonen que potser s’assembla massa a la que van viure als trenta.