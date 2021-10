'Sálvame' és un programa que es viu amb intensitat. Tant presentadors i col·laboradors com l'audiència es bolquen en cada nou conflicte que destapen al programa estrella de Telecinco. I això pot acabar passant factura a la salut. En aquesta ocasió, ha estat la presentadora gallega Carlota Corredera qui s'ha sincerat sobre com digereix tot el que passa cada tarda al plató de Mediaset.

En el programa d'aquest dimecres, Carlota Corredera va confessar que pateix la malaltia de Hashimoto, un problema crònic amb que ha de conviure. El sistema immunitari ataca la tiroides, una petita glàndula que és a la base del coll, sota la nou d'Adán. La glàndula tiroides forma part del sistema endocrí, que produeix hormones que coordinen moltes de les funcions del cos. Entre els símptomes, el més comuns són la fatiga, pell pàl·lida, cara inflada, augment de pes de forma inexplicable, depressió i feblesa, entre altres.

Corredera va reconèixer que hi ha moments en que se li disparen les pulsacions i se li acceleren el cor, "sobretot per injustícies". Tampoc és aliena als atacs que el programa ha hagut de fer front des que es va estrenar el documental sobre la vida de Rocío Carrasco.

"No sóc la mateixa Carlota de fa 12 anys quan va començar Sálvame, aquella que es prenia les coses molt més a pit, s'emportava tots els problemes a casa...", va afirmar davant les càmeres la gallega, que va afegir que ha après a viure amb aquesta intensitat encara que recalca la importància d'estar alerta davant de qualsevol avís del cos "i a no saltar-se cap revisió mèdica".

L'augment de pes de Carlota Corredera

La presentadora de 'Sálvame' no sol deixar indiferent. Seguidors i detractors gairebé a parts iguals opinen dia a dia sobre el que diu o fa la gallega. Des que es va estrenar el documenta sobre la vida de Rocío Carrasco la seva popularitat s'ha disparat i no ha defugit els conflictes; s'ha pronunciat sobre cadascuna de les polèmiques suscitades. El seu futur professional i la possibilitat que fos acomiadada també han fet córrer rius de tinta.

Però tot això va quedar al marge en el seu discurs d'ahir, quan va preferir sincerar-se sobre un altre aspecte: el seu augment de pes i el risc que va suposar per a la seva salut. Ho va fer acompanyada de Jesús Vázquez.

"Després de donar a llum vaig pujar moltíssim de pes, però moltíssim, vaig arribar a estar en risc cardiovascular. Des de llavors més que el pes em preocupa el greix visceral", va explicar Corredera. Després d'un llarg procés, tal com ella va confessar, va arribar a perdre 60 quilos. Tal com es veu a simple vista, n'ha recuperat alguns, però afirma que continua cuidant-se per, al marge del que marqui la bàscula, mantenir-se sana.

"No hi ha trucs, la clau està en l'alimentació i l'exercici". Per a l'activitat física, la motivació és fonamental: "Odio córrer però he descobert que gaudeixo caminant, m'encanta caminar. També tinc una entrenadora personal, sé que no és una cosa que pot tenir tothom, però la força de voluntat l'has de posar la teva", va concloure.